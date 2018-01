Pilotenkoppel ruziet en laat cockpit leeg achter tijdens vlucht LB

Bron: Times of India 1 Thinkstock Reizen Een Indiaas pilotenkoppel is ontslagen nadat ze tijdens een ruzie allebei de cockpit verlieten tijdens een vlucht met 324 passagiers aan boord. De vrouwelijke co-piloot verliet de cockpit al huilend, tot twee keer toe. Ze kreeg tijdens de vlucht van Londen naar Mumbai klappen van haar vriend, de piloot.

De twee piloten van de Indiase luchtvaartmaatschappij Jet Airways vormen naar verluidt een koppel, maar zijn niet getrouwd. Beide piloten werden ontslagen nadat het bedrijf op de hoogte werd gebracht van de hoogoplopende ruzie in volle vlucht.

De vrouwelijke co-piloot verliet tijdens de vlucht op nieuwjaarsdag huilend de cockpit, andere bemanningsleden konden haar overhalen terug in de cockpit te gaan. Al gauw laaide de ruzie volgens getuigen weer op stond ze weer in de cabine en op zeker ogenblik stapte ook de mannelijke piloot uit de cockpit, die korte tijd leeg bleef. "Na onderzoek van het incident heeft Jet Airways de samenwerking met beide piloten onmiddellijk stopgezet", zu luidt het in een mededeling.

Aanvankelijk werden beide piloten geschorst om wat Jet Airways een "misverstand" noemde "dat snel vriendschappelijk werd geregeld".

De vlucht, met 324 passagiers en 14 bemanningsleden aan boord, landde negen uur later veilig en wel in Mumbai.