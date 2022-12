Piloten Ryanair dreigen zich aan te sluiten bij staking cabinepersoneel

Ryanair-ste­ward die met 11 collega’s samenwoont, getuigt waarom hij gaat staken: “Wie te weinig parfum en sandwiches verkoopt, krijgt een brief”

“Maandag 9 uur in London, dinsdag middernacht in San Francisco stad”, zong Will Tura over zijn airhostess, toen dat beroep nog deed dromen over avontuur en vrijheid. Het cabinepersoneel van Ryanair weet inmiddels wel beter. Vanaf vrijdag staken ze drie dagen tegen de slechte werkomstandigheden en lage lonen. We trokken naar een oud hotel in Charleroi, waar twaalf stewards uit financiële noodzaak samen ‘op kot’ zitten. “De managementstijl van Ryanair bestaat uit schrik aanjagen en druk uitoefenen.”

28 december