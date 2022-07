Piloten Lufthansa zetten licht op groen om te kunnen staken

Zo vermijd je die vervelende wachtrijen in het pretpark

Urenlang aanschuiven in de volle zon voor een ritje van twee minuten. Een dagje pretpark kan in de vakantieperiode door de grote drukte erg vermoeiend zijn. Maar is er een manier om die lange wachtrijen te vermijden? En is een zo’n voorsteekpas wel echt de moeite? Wij vroegen raad aan twee fervente pretparkfans. “Als je logeert in een hotel van een park, kan je vaak vroeger binnen.”

29 juli