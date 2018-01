Piloten Brussels Airlines voeren stiptheidsacties rond pensioenen en vliegtijden EB

23 januari 2018

13u51

Bron: Belga 3 Reizen De piloten van Brussels Airlines voeren sinds vandaag stiptheidsacties. Ze klagen aan dat er in een reeks dossiers - over bijvoorbeeld de vliegtijden en de pensioenen - geen vooruitgang wordt geboekt. Volgens de christelijke en de liberale vakbond vertrekken vliegtuigen met 15 à 20 minuten vertraging. Brussels Airlines betreurt de actie. "We hebben enkele weken geleden een agenda vastgelegd om alle punten te bespreken", zegt woordvoerster Wencke Lemmes.

"De actie komt van de piloten zelf en wordt gedragen door de drie vakbonden", zeggen Paul Buekenhout (LBC) en Filip Lemberechts (ACLVB). De piloten willen een signaal geven dat een aantal gesprekken niet snel genoeg vordert. "De onderhandelingen over het hele pakket van vliegtuigtijden en verlofperiodes zijn bijvoorbeeld al bijna een jaar bezig", duidt Buekenhout.

Tegelijkertijd liggen er nog andere kwesties op tafel, zoals de integratie van voormalige piloten van Thomas Cook Airlines Belgium, en is er onzekerheid over het Eurowings-verhaal. Brussels Airlines gaat vanuit Düsseldorf langeafstandsvluchten uitvoeren voor zustermaatschappij Eurowings.

De stiptheidsacties vormen een "signaal" aan de directie dat er vooruitgang moet komen, klinkt het. De bonden hebben ook een verzoeningsvergadering aangevraagd. Van hardere acties is nog geen sprake.

Amper vertragingen

Brussels Airlines betreurt de acties. De woordvoerster wijst erop dat er al vergaderingen zijn vastgelegd tot midden dit jaar om de problemen aan te pakken. Zo werd er vrijdag nog samengezeten over de maaltijden voor het personeel aan boord. "We gaan er nog altijd vanuit dat we voor alles een oplossing zullen vinden", zegt ze.

Volgens de luchtvaartmaatschappij valt het met de vertragingen nog mee. Vandaag vertrokken 5 van de 100 vluchten uit Brussel met een kwartier vertraging, terwijl dinsdag tot 's middags 10 van de 40 vertrekkende vluchten door de stiptheidsacties vertraagd waren. De maatschappij verontschuldigt zich bij de getroffen passagiers.