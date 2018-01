Piloten Air France dreigen volgende week met staking SVM

14u50

Bron: Belga 3 REUTERS Reizen Piloten van Air France gaan volgende week mogelijk staken. De drie vakbonden hebben daartoe opgeroepen, meldt dagblad 'Les Echos'. Aanleiding is een incident eerder deze week: de luchtvaartmaatschappij greep toen in omdat een gezagvoerder uit veiligheidsoverwegingen weigerde te vertrekken.

Bij de betreffende vlucht was de purser door ziekte niet komen opdagen. Volgens de veiligheidsvoorschriften moet deze verbindingspersoon altijd aan boord zijn. Hij of zij waakt namens de captain immers over de veiligheid van de passagiers en het overige cabinepersoneel. De gezagvoerder wilde daarom de vlucht niet laten doorgaan.

Air France stak daar een stokje voor door hem te vervangen, en dat is volgens de bonden tegen de regels. "Dit is buitengewoon ernstig", aldus voorzitter Grégoire Aplincourt van de vakbond SPAF. "Wij kunnen niet tolereren dat omwille van financiële belangen schendingen van de veiligheidsregels opgelegd worden."