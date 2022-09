Piloot kan door storm niet landen in Dubrovnik en wijkt uit naar Zagreb: “Aan ons lot overgelaten door Brussels Airlines”

Toen HLN-videojournalist Jef Beckers gisterenavond samen met drie vrienden op de luchthaven van Zaventem incheckte voor een weekje vakantie in Dubrovnik, had hij niet verwacht enkele uren later door luchthavenmaatschappij Brussels Airlines aan zijn lot overgelaten te worden in de Kroatische hoofdstad Zagreb, op honderden kilometers afstand van het kuststadje aan de Adriatische Zee. “Dit verwacht je niet van een Star Alliance-maatschappij als Brussels Airlines.”

Om kwart over zes gisterenavond stegen Beckers en zijn vrienden op in Brussel. Normaal gezien hadden ze om tien over acht moeten landen in Dubrovnik, in het uiterste zuiden van Kroatië, maar uiteindelijk landt het vliegtuig om iets voor negen uur ‘s avonds in het veel noordelijker gelegen Zagreb. Reden: een grote onweersstorm boven Dubrovnik, waardoor de piloten na een eerste afgebroken poging om te landen, besluiten uit te wijken en terug te vliegen naar de Kroatische hoofdstad. “De piloot liet via de intercom weten niet getraind te zijn om in dergelijke weersomstandigheden te landen”, zegt Beckers over de laat aangekondigde koerswijziging. “Ik vind het onbegrijpelijk dat er dan toch een poging gedaan is om de kist aan de grond te zetten.”

Eenmaal veilig geland in Zagreb worden de 140 inzittenden eerst nog anderhalf uur aan boord van het vliegtuig gehouden, omdat “Brussels Airlines voor een oplossing zou gaan zorgen”, zegt Beckers. “Maar plots moest iedereen toch het toestel verlaten, het was toen al half elf ‘s avonds.” Luchthavenmedewerkers informeren de groep gestrande reizigers vervolgens dat ze toch zelf hun plan moeten trekken. Beckers: “Ze suggereerden dat we een taxi zouden nemen, maar Dubrovnik is zeker zes uur rijden van Zagreb!”

Zelf hotel regelen

Omdat er vanuit Brussels Airlines geen communicatie komt, belt een reisgenoot van Beckers uiteindelijk naar de persdienst van de luchthavenmaatschappij, die net als de klantenservice van niets weet. “Uiteindelijk kregen we te horen dat we zelf iets moeten regelen, maar de kosten mogen ingeven”, zegt Beckers, die samen met zijn vrienden morgenavond alsnog via een andere luchtvaartmaatschappij doorvliegt naar Dubrovnik. De eerste nacht van zijn vakantie brengt de vriendengroep noodgedwongen in een hotel in het centrum van Zagreb door. “Dat kost voor vier man alles samen wel 600 à 700 euro extra”, zegt hij misnoegd. “De stemming onder de passagiers was dan ook heel slecht: mensen verwachten zoiets niet van een Star Alliance-luchtvaartmaatschappij als Brussels Airlines.”

In een reactie zegt Brussel Airlines dat de piloot de juiste keuze heeft gemaakt om uit te wijken naar Zagreb omdat “het volgens de landingsprocedures bij dit soort noodweer met hevige windstoten boven de toegelaten maximumsnelheid niet mogelijk was om in het donker te landen in Dubrovnik”. “Alleen piloten met een zeer grondige, specifieke kennis van de landingsbaan in Dubrovnik mogen daar in die omstandigheden landen als het donker is”, aldus woordvoerster Maaike Andries.

Andries bevestigt dat Brussels Airlines in Zagreb “helaas geen lokale partner heeft” om gestrande reizigers bij te staan en zegt dat er ook “geen betere alternatieven” dan Zagreb voorhanden waren. “De passagiers van wie we de gegevens hadden, hebben we verwittigd om zelf een hotel te zoeken waarvoor wij de kosten zouden vergoeden”, besluit Andries.