Piek in dodelijke kubuskwallen verwacht bij Thaise vakantie-eilanden KVE

25 juli 2019

08u55

Bron: Belga 0 Reizen Op de populaire Thaise eilanden Koh Samui, Koh Pha-Ngan en Koh Tao wordt extra gewaarschuwd voor dodelijke kubuskwallen. Dat laat een marine-officier weten.

De lichtblauwe, kubusvormige kwallen behoren tot de dodelijkste ter wereld. Ze zijn het hele jaar door in de Golf van Thailand te vinden, maar hun aantal piekt meestal tijdens het regenseizoen, van juli tot oktober, laat het Marine and Coastal Resources Research and Development Center van Thailand weten.

"Op de stranden zijn waarschuwingsborden geplaatst, maar zwemmen is niet verboden", verklaart een medewerker van het centrum. De stranden zijn uitgerust met azijn en EHBO-koffers en in de zee zijn netten geïnstalleerd om een veilige zone te creëren voor de zwemmers.

De voorbije twintig jaar zijn zes mensen gestorven nadat ze gestoken waren door een kubuskwal in Thailand. Vier dodelijke slachtoffers vielen op Koh Pha-Ngan en twee op Koh Samui. De meest recente overlijdens vonden in 2015 plaats.

De Thaise eilanden zijn zeer populair bij duik- en snorkelliefhebbers, die in de zee allerlei dieren kunnen tegenkomen zoals zeeschildpadden, roggen, walvishaaien en zeekomkommers.