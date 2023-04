Philip (46) runt een guesthouse in Zuid-Afrika: “Aan de oceaan wonen met prachtige bergen op de achtergrond, dat maakt een ander mens van je”

Hier werkte Toon (38) in de supermarkt, in Tel Aviv vond hij de liefde en werd hij reisgids: “Ik ken het land al beter dan de doorsnee Israëli”

Velen mijmeren er wel eens over, maar weinigen durven het: hun hebben en houden achterlaten om een nieuw leven in het buitenland op te bouwen. Mechelaar Toon Van Rompay (38) had nooit de intentie om te emigreren, maar de liefde besliste daar anders over. Na ruim een jaar reizen, settelde hij zich in november 2017 aan de rand van een van de duurste steden ter wereld: Tel Aviv in Israël.