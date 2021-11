Peter Luyten heeft zijn eigen ‘golf academy’ op 750 meter hoogte: “Mijn terrein is als een privéjet: je hebt hier alles, maar dan in het klein”

Peter Luyten (58) is een golfer op eenzame hoogte. Letterlijk dan, want hij is de trotse eigenaar van een golf academy in de steile en schaars bevolkte heuvels boven Adeje, zo’n 750 meter boven de zeespiegel. “Door het fenomenale uitzicht op de Atlantische Oceaan, zijn mijn leerlingen erg op hun gemak en leren ze beter golfen”, zegt de geboren Antwerpenaar die in zijn jonge jaren nog kapitein was op de grootste zeil- en motorjachten in de Caraïben.