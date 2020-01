Peru zet toeristen land uit voor vandalisme en achterlaten van uitwerpselen in Machu Picchu jv

15 januari 2020

13u14

Bron: The Guardian 0 Reizen De Peruviaanse overheid wil vijf toeristen het land uitzetten en nog een andere voor de rechter brengen voor vandalisme in de ruïnes van de Incastad Machu Picchu. Een van hen had er zelfs zijn gevoeg gedaan.

Machu Picchu, ruïnestad van de Inca’s in Peru, is een van de bekendste toeristische attracties in Zuid-Amerika. Gisteren zouden toeristen uit Chili, Brazilië, Frankrijk en Argentinië de ruïnes binnengeslopen zijn. In de Zonnetempel deden ze een steen van een muur vallen. Een van de buitenlanders zou er zijn uitwerpselen hebben achtergelaten.

Een Argentijn is aangehouden voor “het toebrengen van schade aan Peru’s cultureel erfgoed”. Hij bekende dat hij een voortrekker was bij het vandalisme.