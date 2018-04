Personeel Air France volhardt: nog vier nieuwe stakingsdagen aangekondigd jv

26 april 2018

15u42

Bron: dpa/afp 1 Reizen De vakbonden bij Air France plannen nog eens vier stakingsdagen: op 3, 4, 7 en 8 mei. Dat zou het totale aantal stakingsdagen tijdens het huidige loonconflict op vijftien brengen.

Het waren de pilotenvakbonden die gisteravond de nieuwe data aankondigden. Vandaag sloten de andere bonden zich erbij aan.

De directie van Air France hekelt de nieuwe stakingsplannen. "De vakbonden kiezen ervoor de economische toestand van de maatschappij nog meer in gevaar te brengen. Het vertrouwen en de trouw van onze klanten dreigt ernstig geschaad te worden", stelt ze.

De voorbije elf stakingsdagen kostten de luchtvaartmaatschappij naar eigen zeggen al bijna 300 miljoen euro.

Net vandaag lanceerde de directie een bevraging bij het personeel over haar recentste loonaanbod. Ze stelt een loonsverhoging in stappen voor. De bonden verwierpen dat voorstel; zij eisen in één klap 5 procent meer loon. Het referendum loopt tot 4 mei.

Jean-Marc Janaillac, de topman van Air France, heeft zijn lot verbonden aan de uitslag van de stemming.