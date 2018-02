Passagiers vliegen virtueel in eerste klasse van Tokyo naar Parijs Joeri Vlemings

23 februari 2018

07u10

Bron: The Guardian, CNN 1 Reizen Je blijft wel degelijk aan de grond, maar de totaalbeleving moet verder die van een échte vlucht zo goed mogelijk nabootsen. Het Japanse First Airlines biedt in primeur dit soort virtuele vluchten aan, met viergangenmenu, stewardessen én een VR-bril. Om toch iets mee te pikken van de gekozen reisbestemming.

First Airlines heeft een cabine/restaurant geopend in het Japanse Ikebukuro met twaalf business- en first class-zetels uit een Airbus-toestel. Passagiers betalen 38 of 45 euro voor hun virtuele vlucht naar bestemmingen als New York, Parijs, Rome en Hawaï. Ze krijgen de bekende veiligheidsinstructies voorgeschoteld en stijgen daarna op. Zelfs de omgevingsgeluiden van vliegtuigcabines worden gesimuleerd.

Het geserveerde viergangenmenu wordt thematisch afgestemd op het reisdoel. Maar daar kom je dus in werkelijkheid nooit, behalve dan dankzij de virtual reality-bril. Die geeft je een 360 graden-beleving van de stad waar je zogezegd landt. De hele trip duurt twee uur. Die is dus een pak goedkoper én duurt veel minder lang dan een echte langeafstandsvlucht.

Het Japanse bedrijf promoot dat als een toegankelijke manier van reizen voor mensen met een beperkt budget. Virtual Reality doet meer en meer zijn intrede in de sector, om reizigers te laten genieten van wat de wereld te bieden heeft, zonder dat ze uit hun zetel moeten komen.