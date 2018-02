Passagiers krijgen vier keer zo veel woede-uitbarstingen op vlucht met businessclass: “Vliegtuig is een microkosmos” avh

09 februari 2018

12u18

Bron: Business Insider; De Gebroken Ladder 0 Reizen Voor velen is een vliegtuig een oord van ergernis. Dat komt volgens de Amerikaanse psycholoog Keith Payne omdat we in een vliegtuig geconfronteerd worden met mensen die het net iets beter, of slechter, hebben dan wij. Payne heeft het in zijn boek ‘De Gebroken Ladder’ over de invloed van ongelijkheid op ons gedrag.

“Een vliegtuig is een microkosmos”, zegt Payne. “Het is een fysieke belichaming van de statushiërarchie, maatschappelijke ladders van gestoffeerd aluminium met stoeltjes. De rangen in de maatschappij worden vertegenwoordigd door rijen, groepen die als eerste en laatste aan boord mogen gaan, en de verschillende klassen in de cabine.”

Ivana Trump

In een vliegtuig komen mensen uit verschillende rangen met elkaar in aanraking en dat kan tot wangedrag leiden. Payne haalt het voorbeeld aan van Ivana Trump, de ex van Donald Trump die bij de scheiding in 1992 zo’n 20 miljoen dollar kreeg én de voogdij over hun drie kinderen. Intussen zou Ivana’s vermogen zelfs 60 miljoen dollar bedragen. En toch kon ze in businessclass niet aarden.

In 2009 zat Ivana in businessclass op een vlucht van Florida naar New York toen enkele luide kinderen haar het bloed onder de nagels vandaan haalden. Toen ook nog eens een baby begon te wenen, ontstak Ivana in een razernij: “Little fucks!” schreeuwde ze. En ze werd prompt van de vlucht gezet.

Volgens Payne kan een vliegtuig als tijdelijke habitat al genoeg reden zijn om het op je heupen te krijgen. Hij haalt een studie aan van de psychologen Katherine DeCelles en Michael Norton, die aantoont dat de “statushiërarchie in de commerciële luchtvaart een verborgen, maar sterke invloed uitoefent op ons gedrag”.

Meer agressie met businessclass

DeCelles en Norton keken naar het verschil tussen een vlucht met businessclass en een vlucht zonder businessclass. En wat bleek: op een vlucht met businessclass is de kans op een woede-uitbarsting vier keer zo groot. En wanneer passagiers van economyclass eerst nog door businessclass moeten op weg naar hun stoel, dan wordt het alleen maar erger.

“Ongelijkheid speelt passagiers parten in een vliegtuig”, schrijft Payne, ook al is er in een vliegtuig nooit sprake van een gigantisch welvaartsverschil. “Er is geen sprake van ‘bezitters en bezitlozen’. En maar weinig echt arme mensen kunnen zich een ticket in de economyclass van enkele honderden euro’s veroorloven, wie in een vliegtuig van A naar B gaat, is dus relatief rijk. Maar als de ongelijkheid te groot wordt om te negeren, gaat iedereen, net als Ivana Trump, vreemd doen.”