Passagier slaat vrouw op vakantievlucht van Londen naar Turkije

sam

13 september 2020

17u15

Bron: Metro.co.uk, KameraOne 0 reizen Op een EasyJet-vlucht van Groot-Brittannië naar Turkije zagen vakantiegangers hun reis starten in mineur toen een passagier meermaals op de vuist ging met andere inzittenden. Een medepassagier filmde een van de incidenten, waarbij de man uithaalde naar een zwarte vrouw na het maken van racistische verwijten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het vliegtuig vloog op 8 september van de Londense luchthaven Gatwick naar het Turkse vakantiegebied Antalya. Passagiers vertellen aan Britse media dat de man in kwestie eerst achteraan het vliegtuig zat, maar dat hij moest verhuizen naar een andere stoel vooraan na een eerste vechtpartij. De reden? Het zoontje van de agressieve passagier zou een papieren vliegtuigje tegen een andere man hebben gegooid, waarna die het verfrommelde en weggooide.

Nadat de agressieve en vloekende man naar zijn nieuwe stoel werd geleid, keerde hij zo’n uur later nog eens terug. Hij vertelde de bemanning dat hij geld uit zijn bagage wilde nemen, maar haalde dan opnieuw uit naar zijn eerste slachtoffer.

Tweede slachtoffer

Na nog zo’n uur rust ging het opnieuw mis, toen de man naar verluidt erg zware racistische verwijten slingerde naar twee zwarte vrouwen in de rij voor hem. Een passagier filmde hoe een van de vrouwen rechtstond, blijkbaar om haar vriendin te verdedigen. “Ik ben Afrikaans”, zei de vrouw. “Vertel zo geen bagger over mijn volk.” Daarop sloegen bij de man de stoppen door en zwaaide hij met gebalde vuist naar de vrouw. Het is niet duidelijk of de man, die overigens geen mondmasker droeg, haar raakte.

Onder gejuich en applaus van de passagiers werd de agressieve passagier van het vliegtuig gehaald op de luchthaven van Antalya. Hij mocht het daar gaan uitleggen bij de Turkse politie.

Bekijk ook: één vrouw weigert masker: 200 anderen moeten van vliegtuig



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.