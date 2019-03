Pasgetrouwd koppel mist cruiseschip en ziet laatste avond van huwelijksreis in het water vallen: “Onze nachtmerrie werd werkelijkheid” bvb

05 maart 2019

12u07

Bron: Mirror 0 Reizen Het zou de laatste avond zijn van hun gedroomde huwelijksreis. Maar dat draaide net iets anders uit. De Costa Ricaanse actrice Maria Gonzalez Roesch en haar echtgenoot Alessandro di Palma kwamen 45 minuten te laat toe in de haven van Nassau op de Bahama’s. Ze zagen hun cruiseschip voor hun neus vertrekken. Zonder hen, maar wel mét hun paspoorten, geld en kledij aan boord.

Vorige week gingen de beelden, die gemaakt werden vanop het Noorse cruiseschip ‘Bliss’ dat naast hun schip lag, viraal. Het koppel dat wanhopig sprintte om toch nog aan boord te geraken van hun cruiseschip. Deze week doet het “ongelukkige” koppel hun verhaal en vertellen ze hoe ze uiteindelijk thuis zijn geraakt.

De ‘Symphony of the Seas’ van maatschappij Royal Caribbean meerde op de zesde dag van hun zevendaagse trip op 15 februari aan in de haven van Nassau, de hoofdstad van de Bahama’s, alvorens terug te keren naar Miami.



De passagiers moesten om 15.30 uur terug aan boord zijn en om 16.15 uur werd de loopbrug, die het schip met de kade verbindt, opgehaald. Pas enkele minuten nadien kwamen Maria en Alessandro aangelopen. Ze proberen nog in te praten op de bemanning aan boord (wat niet op de beelden te horen is, nvdr.), maar zij geven hen waarschijnlijk het slechte nieuws dat ze te laat waren. Op de beelden is te zien hoe ze nog hevig zwaaien in een poging om het tij nog te keren. Maar het schip kende geen genade. Enkele minuten later weerklonk de hoorn en voer het schip onverbiddelijk weg.

Nachtmerrie

De 26-jarige Maria legde vorige week op Instagram uit dat het schip gedurende de reis altijd om 17.30 uur vertrok, maar net die dag was dat eerder. Het koppel had wel degelijk een geüpdatete reisbeschrijving gekregen, maar zonder die te lezen, gingen ze ervan uit dat het schip op hetzelfde uur als voorheen zou vertrekken.

Later kwam het pasgetrouwde koppel te weten dat zij niet de enigen waren die de fout hadden gemaakt. Nog vier andere passagiers zouden het schip ook gemist hebben.

In een interview met The Sun legt Maria uit dat ze nog twee bemanningsleden toeriepen. “We riepen om ons toch nog toe te laten op het schip. Maar ze zeiden dat we pech hadden en dat ze gingen vertrekken”, aldus Maria. “Alessandro was in shock. Het was zijn nachtmerrie om het cruiseschip te missen en nu gebeurde het nog echt ook. Hij was zo gefrustreerd dat hij naar het schip wilde springen. Maar dat was te gevaarlijk.”

Terugvlucht

Ze realiseerden zich dat ze hun paspoorten en creditcards op het schip hadden achtergelaten. Ze hadden dus geen idee hoe ze weg moesten geraken uit Nassau. “Het ergste was om te zien dat het schip er nog wel degelijk lag, maar dat we toch niet meer mochten opstappen”, vertelt Maria. Maar de bemanning zocht toch nog naar een oplossing. Ze regelden dat de boot, die het cruiseschip uit de haven leidde, terug naar de kade voer met hun reisdocumenten en portemonnees.

Desondanks kostte hun fout hen elk nog eens meer dan 260 euro voor een terugvlucht naar Miami. Daar duurde het ook nog eens drie dagen alvorens ze hun bagage terugzagen.

Maria Gonzalez Roesch werd bekend als kindsterretje in haar thuisland Costa Rica en is nu aan de slag als actrice, presentatrice, model en social media-ster. “Nu hebben we een goed verhaal om later aan onze kinderen te vertellen”, zou ze er naar verluidt nu mee kunnen lachen.