Pas op voor deze vijf oplichtingstrucs langs de Franse en Spaanse snelwegen

De Franse politie waarschuwt elk jaar automobilisten om op te letten voor dieven die allerlei trucs gebruiken op de Autoroute om onwetende vakantiegangers te beroven, of geld af te troggelen. Ook nu weer. En ook in Spanje is het opletten geblazen. Een overzicht van de meest voorkomende trucs waar toeristen voor moeten oppassen langs wegen in Frankrijk en Spanje.

De meest voorkomende truc is dat dieven vakantiegangers op de autosnelweg gebaren dat er iets mis is met hun auto, waarschuwde de Belgische mobiliteitsorganisatie VAB eerder ook al. Dat doen ze vaak vlak voor een parkeerplaats langs de snelweg of een tankstation. Daar staan handlangers van de dieven klaar. Zodra de automobilisten uitstappen, worden waardevolle spullen uit de auto gestolen. Ook doen dieven alsof dat ze zelf pech hebben, zodat jij langs de snelweg stopt om te helpen. Het gros van de meldingen van deze truc komt volgens de VAB overigens uit Spanje.

‘Italiaanse’ oplichterstruc

De truc waar specifiek in Frankrijk voor wordt gewaarschuwd, heet in de volksmond de ‘Italiaanse oplichtingstruc’. Dieven laten daarbij een van de banden leeglopen van een auto die onbeheerd op de parkeerplaats staat. Vervolgens wachten ze tot de bestuurder terugkeert. Die gaat dan normaal gesproken in de bagageruimte van de auto op zoek naar een reserveband of reparatiekit.

Volledig scherm © thinkstock

De dieven maken gebruik van het feit dat de gedupeerden vergeten dat de auto dan niet op slot is, waarna ze snel de auto induiken om waardevolle zaken zoals een telefoon, zonnebril, portefeuille of bagage te stelen. Ze maken gebruik van het gebrek aan waakzaamheid als hun slachtoffer hulp gaat halen of niet oplet tijdens het vervangen van de band.

Of de truc de toevoeging ‘Italiaans’ heeft gekregen omdat het vooral Italianen zijn die zich erin hebben gespecialiseerd, is niet bekend. Om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van deze simpele truc, is het noodzakelijk om bij een lekke band eerst de auto af te sluiten en alle waardevolle spullen uit het zicht te halen of in een (afsluitbaar) handschoenenkastje te plaatsen.

‘Ierse’ oplichtingstruc

Twee jaar geleden waarschuwde de Franse politie al voor de zogeheten ‘Ierse oplichterstruc’. Daarbij worden vakantiegangers op de parkeerplaats benaderd door een verwilderd kijkende man of vrouw, die in perfect Engels uitlegt dat hij of zij en haar familie zojuist zijn uitgekleed door enkele gewetenloze dieven. Hierdoor kunnen ze niet terugkeren naar eigen land en dus vragen ze of je hen geld kunt lenen. Uiteraard krijgen de slachtoffers het geleende geld nooit terug.

Een andere techniek die voorkomt, is dat dieven vragen of je een betaling met een bankkaart voor hen wilt verrichten omdat ze zelf alleen cashgeld hebben en hun kaart niet geaccepteerd wordt. Aanvaard nooit een dergelijke transactie, want je wordt betaald met valse bankbiljetten.

Volledig scherm © Getty Images/Cavan Images RF

Waak voor bluetooth-detectoren

Om gerichte inbraken te voorkomen, is het volgens de politie ook noodzakelijk om laptops, smartphones, tablets en dergelijke helemaal uit te zetten tijdens het parkeren van de auto, bijvoorbeeld op een parkeerplaats onderweg. Omdat deze apparatuur vaak op stand-by staat, kunnen dieven met wifi- en bluetooth-detectoren precies zien welke autoruitjes ze moeten intikken.

Ei op voorruit, waar of niet waar?

Een diefstaltechniek die volgens Facebook-filmpjes ook nog in Spanje wordt toegepast, is die van een ei dat tegen de voorruit van je auto wordt gegooid. Wanneer je je ruitenwissers activeert wordt je zicht beperkt en ben je geneigd uit je auto te stappen om de smurrie te verwijderen, waarna ‘helpers’ je auto leegroven. Alhoewel deze truc volgens factcheckers waarschijnlijk niet bestaat, weet je nu in ieder geval dat je de ruitenwissers niet moet inschakelen moest er toch ooit een ei op je voorruit worden gegooid, en door moet rijden tot je in alle veiligheid kunt stoppen.

KIJK. De Franse politie waarschuwt jaarlijks voor oplichtingstrucs op parkeerplaatsen