Parijse hôteliers profiteren van Olympische Spelen: “Deze prijzen zijn echt buitensporig”

Expert over vakantie­stress en -geluk: “Te veel mensen denken dat een vakantie zoals die van de buren hen gelukkig zal maken”

“De hoogste gelukspiek die we in het algemeen over enkele maanden heen krijgen, voelen we tijdens onze vakantie”, zegt wetenschapper Ondrej Mitas (BUas). Zo’n vijftien jaar onderzoek van hem en zijn collega’s naar vakantie(stress) levert niet alleen boeiende wetenschappelijke inzichten over vakantiegevoelens op, maar ook erg praktische tips voor optimaal vakantiegeluk en minder reisstress. “Wees kritisch en ga voor jezelf na waar je gelukkig van wordt. En laat los wat ándere mensen als een geslaagde vakantie beschouwen.”