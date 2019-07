Parijs test nachtelijke metro en tram SVM

02 juli 2019

13u48

Bron: Belga 0 Reizen In en rond Parijs zullen zes metro- en drie tramlijnen vanaf september een keer per maand de hele nacht rijden. Het gaat om een test, maakten de lokale autoriteiten bekend.

Het gaat concreet over de nachten van zaterdag op zondag 14 september, 19 oktober, 9 november, 18 januari, 15 februari en 14 maart. Het is de bedoeling om de Parijzenaars weer zin te geven om uit te gaan in hun stad. Met oudejaar reden de Parijse metro's en trams sowieso al de klok rond.

Metrolijnen 1, 2, 5, 6, 9 en 14 zullen elke tien minuten rijden, maar niet alle haltes aandoen. Lijn 4 zit niet in het testproject omdat er werken gepland zijn. Trams 2, 3a en 3b zullen om de 20 minuten rijden en alle haltes aandoen. De nachtbussen zullen versterkt worden op de drukste lijnen.