Parijs stemt in met transformatie van Champs-Elysées tot ‘buitengewone tuin’

Ondanks torenhoge coronacij­fers: nooit zo veel reizigers op Amerikaan­se vliegvel­den sinds begin pandemie

29 december Amerikaanse luchthavens hebben zondag het grootste aantal passagiers geregistreerd sinds het begin van de coronapandemie half maart. Volgens de Transportation Security Administration (TSA) reisden er 1.284.599 mensen via vliegvelden in de Verenigde Staten. Viroloog Anthony Fauci waarschuwt voor een nieuwe golf in het aantal coronabesmettingen.