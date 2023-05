Parijs laat geen nieuwe toeristische verblijven meer toe in bepaalde delen van de stad

“Spontaan je koffers nemen, pakt vaak niet goed uit”: Janneke (42) kocht voor amper 45.000 euro een huisje op het Zweedse platteland

Janneke (42) groeide op in het Nederlandse dorp Eibergen en werkte jaren als boswachter. Tot ze er genoeg van had. Ze trok naar het Zweedse platteland, waar ze voor nog geen 45.000 euro een pittoresk rood huisje met een hectare grond kon kopen. Toch is het leven er niet altijd makkelijk, zegt Janneke. Ze vertelt ook waar je rekening mee moet houden als je naar een ander land verhuist.