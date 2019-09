Parijs dure stad? Cafés laten je extra betalen voor schijfje citroen in drankje: “Dat is pure diefstal” KVE

20 september 2019

12u31

Bron: France Info, Le Parisien 1 Reizen Even verpozen op een terras in Parijs terwijl je geniet van een verfrissend drankje? Dan lees je toch maar beter eerst de kleine lettertjes op de kaart want in sommige cafés en bistro’s betaal je extra voor een schijfje citroen. De praktijk veroorzaakt ophef in de lichtstad, zo schrijven Franse media.

Wanneer je graag eens geniet van een Perrier of Cola met een schijfje citroen, wees dan op je hoede in de Franse hoofdstad. In bepaalde quartiers in Parijs is het immers niet ongebruikelijk dat klanten ook in de buidel moeten tasten voor een schijfje citroen. Parijzenaars en toeristen spreken er schande van, maar de praktijk is perfect legaal - zolang de prijzen maar correct zijn geafficheerd.

Het was de Franse journaliste Nora Hamadi die begin deze week de kat de bel aanbond. “In Parijs laat men jou betalen voor een schijfje citroen in je drankje”, schreef ze op Twitter over haar bezoek aan ‘Bistrot de la Tour’ in het vijftiende arrondissement. Hamadi had als bewijs haar kassaticket bijgevoegd waaruit bleek dat haar 0,50 euro was aangerekend voor wat extra frisheid in het glas. Aangezien het gezelschap 5 glazen Perrier had gedronken met telkens een schijfje citroen erin kwam dit in totaal op 2,5 euro extra, en dan dikt de rekening natuurlijk snel aan. “Dat is regelrechte diefstal”, verklaarde ze verbolgen. Haar tweet ging vervolgens viraal met duizenden retweets en meer dan 1.500 commentaren.

A Paris, on te fait payer la rondelle de citron dans ton perrier ! Vol manifeste ! #FoutageDeGueuleAbsolu #RasLeBol#JPP pic.twitter.com/aAUVJichEQ Nora Hamadi(@ NoraHamadi) link

“Als ze ons zouden kunnen laten betalen voor de lucht die we inademen, dan zouden ze het doen”, klonk het onder meer. “Hoe dichter we in de buurt van de Eiffeltoren komen, hoe duurder het wordt”, concludeerde een toerist.

Tot tien keer duurder

Wetende dat men ongeveer 7 schijfjes van één grote citroen van 120 gram kan afsnijden die tegen twee euro per kilo wordt verkocht, dan is een schijfje op café tot tien keer duurder, zo berekende France Info.

Volgens Le Parisien is de omstreden praktijk in deze bistro geen alleenstaand geval. Ook in andere etablissementen in Parijs is het gangbaar zoals onder meer in het ‘Eiffel Café’ en ‘Pizzeria Lolanda’ die ook in het toeristische vijftiende arrondissement zijn gelegen.

Dus bij je volgende bezoek aan Parijs lees je maar beter de kleine lettertjes op de kaart en let je op voor eventuele supplementen voor citroen, siroop of melk. Je bent gewaarschuwd!