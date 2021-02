Parc Astérix sluit dolfinarium en euthanaseert oudste dolfijn Femke (39)

Dolfijn Puck wordt 54 jaar in Boudewijn Seapark: “Laat haar toch in baai van haar pensioen genieten”

11 mei Deze maand wordt dolfijn Puck, het alfavrouwtje in het Brugse Boudewijn Seapark, 54 jaar. Puck is de oudste dolfijn van alle dierenparken in Europa, de VS en Canada. Al sinds 1988 zwemt ze in het Brugse bassin en voor haar verjaardag krijgt ze een taart van ijs, dode vis en gelatine. “Een pensioen in een rustige zeebaai, waar ze ruimte en levende vis heeft, zou een passender verjaardagscadeau zijn”, meent dierenrechtenorganisatie Bite Back. Die ijvert voor de sluiting van het laatste dolfinarium in ons land.