Paniek in centrum van Rome door brandende bus naast Trevi-fontein mvdb

08 mei 2018

14u29

Bron: dpa - belga 0 Reizen Een bus van het openbaar vervoer is in de onmiddellijke omgeving van de Trevi-fontein in Rome in brand geschoten en in vlammen opgegaan. Bij toeristen en voorbijgangers brak paniek uit, omdat aanvankelijk werd gevreesd dat het om een terroristische aanslag ging.

De brand in het toeristische en politieke hart van de Italiaanse hoofdstad raakte na ruim een uur geblust, twitterde de brandweer vandaag. Op beelden was te zien hoe metershoge zwarte rookpluimen boven het centrum van de stad uitstegen.

Vermoedelijk was een kortsluiting in de bus verantwoordelijk voor de brand, berichtten de media onder aanhaling van de politie.

Een vrouw, die voor een winkel vlakbij stond, liep verwondingen op. De inzittenden konden de bus tijdig verlaten en bleven ongedeerd. In de omgeving bevinden zich niet alleen toeristische topattracties, maar ook grote winkels en regeringsgebouwen.

Volgens ooggetuigen was er ook een explosie te horen, vermoedelijk omdat een band ontplofte. De bus brandde volledig uit. Volgens de eerste vaststellingen had de chauffeur nog gebprobeerd de vlammen te blussen.

Dat komt maandelijks wel eens voor Michele Frullo

Rome staat bekend om zijn verouderde openbare bussen. Ze vallen vaak onderweg stil of rijden de standplaats gewoon niet meer uit. Ook liepen passagiers al vaker verwondigen op door vallende plafondpanelen. "Het is al de zoveelste bus, die in de stad in brand schiet", zei Michele Frullo van de vakbond Usb. "Dat komt maandelijks wel eens voor".