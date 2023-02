Pairi Daiza stelt nieuwe imposante ingang voor en werkt ook aan waterpark

Dierenpark Pairi Daiza, dat vanaf morgen de deuren opent voor het seizoen 2023, heeft vandaag zijn nieuwe imposante ingang ingehuldigd, in aanwezigheid van mede-eigenaar Marc Coucke en voorzitter en oprichter Eric Domb. Voor de komende vier jaar heeft het park een investeringsplan van zowat 350 miljoen euro. De acht ‘werelden’ van het park moeten er twaalf worden en er wordt gebouwd aan een waterpark. De vijf reuzenpanda’s in het park ten slotte mogen voorlopig in België blijven.

“De nieuwe ingang is veel meer dan een oplossing voor operationele problemen door onze hoge bezoekersaantallen”, zegt Domb. “Uiteraard kunnen we nu meer bezoekers tegelijk verwelkomen, met meer comfort en veiligheid. Maar de bedoeling van de nieuwe ingang is om bezoekers de droom te doen begrijpen die wij uitdragen, een droom van liefde, tederheid en harmonie tussen alle levende wezens.”

Volledig scherm Mede-eigenaar Marc Coucke en voorzitter en oprichter Eric Domb stelden vandaag de nieuwe ingang van het park voor aan de pers. © BELGA

De nieuwe ingang werd versierd met 98 met de hand gemaakte mozaïeken. Een met glas overdekte galerij van 250 meter lang werd geïnspireerd op de mooiste 19e-eeuwse galerijen van Noord-Europa, zoals de Koninginnegalerij in Brussel. In de galerij staan zesentwintig bomen van soorten zoals de magnolia grandiflora en de arbutus unedo. “Die staan bekend om hun weerstand, schoonheid en bloei”, zegt Guy Vandersande, botanisch directeur van Pairi Daiza.

De inkom geeft uit op een ei-vormig plein, ‘L’Oeuf des Mondes’. “Een elliptische plaats met een sterke symbolische waarde”, klinkt het. “Het idee dat de wereld ontstaan is in een ei, is zeer oud en komt in veel beschavingen voor. De wereld werd geboren in een ei en de schaal brak om de hemel te creëren. Maar het ei vormt ook een sentimenteel eerbetoon aan de creatie van Paradisio. We zijn immers begonnen als vogelpark”, aldus Domb. Het centrale plein moet bezoekers voortaan ook vlotter verdelen over het park.

Reuzenpanda’s

Dierenpark Pairi Daiza mag zijn vijf reuzenpanda's voorlopig in België houden. Reuzenpanda Tian Bao, die in 2016 in Pairi Daiza geboren werd, had aanvankelijk al naar China overgebracht moeten worden, maar daar stak de coronapandemie een stokje voor. Nu is dus beslist dat alle vijf reuzenpanda's tot nader order in Pairi Daiza mogen blijven.

Volledig scherm Bao Di en Bao Mei verhuizen naar een eigen territorium binnen het park. © Pairi Daiza

"In overleg met de China Wildlife Conservation Association (CWCA) is beslist dat Tian Bao, de eerste reuzenpanda die in Pairi Daiza geboren werd, zijn verblijf in België tot nader order zal verlengen", vertelden mede-eigenaar Marc Coucke en voorzitter en oprichter Eric Domb vandaag. "Dat onze vijf reuzenpanda's voor onbepaalde tijd mogen blijven toont aan dat Pairi Daiza over de hele wereld gerespecteerd en geapprecieerd wordt voor wat hier gebeurt", zegt Coucke.

De broer en zus van Tian Bao, Bao Di en Bao Mei, die in augustus drie jaar geworden zijn, verhuizen naar een eigen territorium. "Reuzenpanda's hebben een sterk territoriaal instinct en houden van een solitair bestaan. De teams van Pairi Daiza werken momenteel aan een geschikt leefgebied waar de tweeling naartoe kan verhuizen", klinkt het.

Pairi Daiza hoopt overigens dat er in de toekomst opnieuw reuzenpanda's geboren worden in het park. "Zoals in het wild na het spenen zal moeder Hao Hao nu rust vinden in haar huidige territorium, naast dat van mannetje Xing Hui. En wie weet kan ze door deze nieuwe levensomstandigheden in 2024 weer moeder worden...", luidt het.

Krachtigste zonnepanelenparking ter wereld

Pairi Daiza telt vandaag zowat 7.500 dieren, met naast de vijf reuzenpanda's bijvoorbeeld ook 21 olifanten, 6 gorilla's, 7 tijgers en een komodovaraan. Het park ontving vorig jaar 2,12 miljoen bezoekers, waarvan ruim een op de vijf uit Frankrijk. De accomodaties van het park haalden vorig jaar een bezettingsgraad van 90 procent.

Pairi Daiza wil dat tegen 2032 alle in het park verbruikte energie groen is. Een installatie van bijna 63.000 zonnepanelen in de vorm van een carport op de parking van het park produceert 20.000 MWh groene stroom per jaar, en in het derde kwartaal van dit jaar zullen nog eens ruim 31.000 zonnepanelen in gebruik genomen worden. Tegen het einde van dit jaar zou de totale geïnstalleerde capaciteit van de zonneparkeergarage 45MWp moeten bereiken, waardoor het volgens Pairi Daiza de krachtigste zonnepanelenparking ter wereld wordt.

In 2022 bood Pairi Daiza werk aan meer dan 550 mensen en kwamen bijna 900 studenten bijspringen. Dit jaar zal Pairi Daiza 600 mensen tewerkstellen en zullen bijna duizend studenten de teams helpen. Het park heeft tientallen vacatures, die terug te vinden zijn op de website www.pairidaiza.eu. In maart zullen ook ‘job days’ georganiseerd worden.

Volledig scherm Een installatie van bijna 63.000 zonnepanelen in de vorm van een carport op de parking van het park produceert 20.000 MWh groene stroom per jaar. © Pairi Daiza