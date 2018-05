Pairi Daiza heeft er vanaf dit weekend een spectaculaire attractie bij HR

04 mei 2018

21u47 0 Reizen Pairi Daiza heeft er een nieuwe attractie bij. Veertien dinosaurussen vervoegen de 7.000 andere dieren in het park. "In Le monde des dinosaures worden ze in een speciaal voor hen aangelegd territorium op een educatieve manier voorgesteld", zo meldt Pairi Daiza.

De nieuwe afdeling in het park opent op zaterdag 5 mei en is elke dag te bezoeken tot het einde van het seizoen 2018 op 4 november. Pedagogische borden laten de bezoekers kennismaken met de verschillende soorten dinosaurussen. E"en unieke gelegenheid om veel te weten te komen over deze kolossen die gedurende 150 miljoen jaar over deze planeet heersten", klink het.

Het is volgens Pairi Daiza de eerste keer dat de dino's een poot op Belgische bodem zetten. Ze kwamen naar ons land vanuit Texas in Amerika, en waren een week onderweg met de boot. Het park meldt ook dat bezoekers voor Le monde des dinosaures geen supplement moeten betalen. De tijdelijke attractie is inbegrepen in de prijs van een ticket of abonnement.