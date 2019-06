Exclusief voor abonnees Paardrijvakantie in de Auvergne: een hele week rijden en niet één mens tegenkomen, behalve misschien jezelf Annick De Wit

10 juni 2019

07u14

Bron: Content redactie 1 Reizen De cadans. De overdosis boslucht die recht naar je hersenen schiet. En uren turen tussen twee harige oren. Het is de betere meditatie. De beste wat reporter Annick De Wit betreft: dit is een heerlijke, duurzame paardrij­vakantie in de pure natuur van de Auvergne.

De gruwel. Ik heb hem te vaak meegemaakt. En wie graag paard rijdt, herkent ‘m. Heb je snel een adres ge­googeld want je wil echt graag nog eens rijden op je vakantiebestemming, kom je aan bij de manège in kwestie die tussen hamburgertenten langs een drukke baan blijkt te liggen, en staan er drie afgematte sukkelaars te wachten, waarop — middels een laddertje — een gezin heeft plaatsgenomen dat ook weleens wil. Tienerdochter in mini-short en op teenslippers in de stijgbeugels, vader met zijn zonnehoedje op en moeder met de bikinitop onder haar zomerblouse. Echt gebeurd. “Als je naar links wil, moet je dus aan die linkerriem trekken en naar rechts aan de rechter”, dreunt de uitbater, die net de bundeltjes euro’s in zijn broekzak heeft gepropt terwijl hij in gedachten wellicht een schietgebed zegt ‘dat dit toch maar weer goed komt’. Op de vierde knokigaard, die voor vertrek al niet meer weet wat zijn voor- of achterkant is, mag jij. En je bent vertrokken voor een uurtje afzien. Wel, zo’n paardrijvakantie was het niét, waar ik ging rijden in de Auvergne. Wel het absolute tegendeel.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis