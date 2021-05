OVERZICHT. Waar kan ik in de zomer op vakantie? En zal ik door corona méér moeten betalen voor een reis?

Zal ik deze zomer op vakantie kunnen?

Viroloog Steven Van Gucht liet vorige week optekenen eind juli op vakantie te gaan en premier Alexander De Croo (Open Vld) trok dinsdag een vat vol hoop open: “Ik twijfel er niet aan dat we deze zomer binnen Europa op reis zullen kunnen gaan”, sprak hij. Dat heeft alles te maken met de voortrazende vaccinatiecampagne in ons land én in populaire toeristische landen. Voor meer duidelijkheid wordt uitgekeken naar de Europese top eind mei. Daar zal een beslissing vallen over het ‘digitale groene certificaat’ waarmee reizigers die gevaccineerd werden, negatief testten of antilichamen hebben vrij doorheen Europa zouden kunnen reizen.