OVERZICHT. Spaanse autonome gemeenschappen beslissen voortaan zelf welke coronamaatregelen van toepassing zijn: welke regels gelden op jouw vakantiebestemming?

Na zowat zes maanden is de alarmfase in Spanje opgeheven. Daarbij bepalen alle autonome gemeenschappen vanaf nu zelf welke coronamaatregelen er van toepassing zijn. Een overzicht van de verschillende regels die gelden in de regio’s.

Enkele algemene richtlijnen blijven van kracht in heel Spanje. Zo moet men verplicht een mondmasker dragen in openbare (buiten)ruimtes. Tijdens het sporten en op het strand geldt er geen mondmaskerplicht. Verder moet men de afstandsregel in acht houden.

Andalusië

De coronamaatregelen zullen in Andalusië in drie fasen versoepeld worden. De avondklok is alvast afgeschaft. Inwoners en reizigers mogen ook weer de grens over om andere regio’s te bezoeken. Ook restaurants, bars en cafés mogen tijdens de eerste fase, die tussen 9 en 31 mei zal plaatsvinden, weer openen. Op de terrassen mogen maximum tien personen aan hetzelfde tafeltje plaatsnemen. Binnen zijn dat maximum acht personen. Omstreeks middernacht moeten alle horecazaken sluiten.

Vanaf juni gaat een tweede versoepelingsfase in. Vanaf juli hoopt Andalusië terug te kunnen keren naar de ‘normale manier van leven’.

Aragon

In Aragon, in het noorden van Spanje, is de avondklok afgeschaft. Voor enkele gemeenten (Tarazona, Jaca en Calatayud) gaan de grenzen weer open. De grenzen van enkele andere gemeenten (Cinco Villas, Campo de Carinena, Ribera Alta del Ebro en Valdejalon) blijven gesloten gezien de gezondheidstoestand er slechter is. Samenkomsten met meer dan zes personen zijn verboden, binnenshuis mogen maximaal vier personen samenkomen.

Asturië

Er geldt geen avondklok meer en men mag de grens over om naar andere regio’s te reizen. Restaurants, cafés en bars zijn geopend tot 1 uur ‘s nachts. Men mag zowel binnen als buiten met maximaal zes personen aan een tafel plaatsnemen. Discotheken en concertzalen blijven voorlopig gesloten.

Balearen (Mallorca, Minorca, Ibiza en Formentera)

Op alle eilanden van de Balearen geldt nog steeds een avondklok van 23 uur tot 6 uur ‘s morgens. Men mag de grens oversteken, maar moet wel een negatieve coronatest kunnen voorleggen als men terugkeert naar de Balearen. Dat geldt zowel voor toeristen als voor inwoners.

De terrassen van restaurants en cafés zijn geopend tot 22.30 uur. Op vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen moeten de terrassen om 17 uur sluiten. Samenkomsten met meer dan zes personen zijn verboden, zowel binnen als buiten.

Toeristen in Mallorca.

Baskenland

In het Baskenland is er voorlopig geen avondklok meer. Maar er bestaat nog enige onenigheid tussen rechters en het lokale bestuur waardoor deze avondklok binnenkort mogelijk opnieuw wordt ingevoerd. Hetzelfde geldt voor de grenzen; die zijn momenteel weer geopend, maar het bestuur zou deze opnieuw willen sluiten voor buitenstaanders.

Restaurants, bars en cafés zijn geopend tot 22 uur.

Canarische eilanden (La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife)

Op de Canarische eilanden blijft een avondklok gelden. In Lanzarote, Gran Canaria en Tenerife gaat die in van 23 uur tot 6 uur ‘s morgens. Op de overige eilanden geldt een avondklok van middernacht tot 6 uur ‘s morgens.

Ook in Gran Canaria, Tenerife en Lanzarote zijn samenscholingen met meer dan zes personen verboden. Op de overige eilanden mag men met niet meer dan tien personen samenkomen. Dat betekent dat er in de horecazaken in Gran Canaria, Tenerife en Lanzarote ook maximaal zes personen aan tafel mogen plaatsnemen. Om 23 uur sluiten de restaurants en cafés. Op de overige eilanden mag men met tien personen plaatsnemen. Hier sluiten de horecazaken een beetje later, rond middernacht.

Cantabrië

De avondklok is afgeschaft en men mag de grens over om naar andere regio’s te reizen. De terrassen van horecazaken zijn geopend. Deze moeten omstreeks 22.30 uur sluiten.

Castilië- La Mancha

Er geldt geen avondklok meer en men mag de grens over om naar andere regio’s te reizen. Horecazaken zijn weer geopend, maar moeten de deuren sluiten omstreeks 1 uur ‘s nachts. Er mogen maximum tien personen aan een tafel plaatsnemen.

Castilië en Léon

De avondklok is afgeschaft en men mag de grens over om naar andere regio’s te reizen. Horecazaken zijn geopend, maar moeten de deuren wel sluiten omstreeks 22 uur.

Catalonië

Er is (voorlopig) geen avondklok meer en men mag de grens over om naar andere regio’s te reizen. Restaurants en cafés zijn geopend tot 23 uur, winkels tot 22 uur. Samenscholingen met meer dan zes personen zijn verboden.

Extremadura

Er is geen avondklok in Extremadura. Daarnaast mag men de grens over om naar andere regio’s te reizen. Samenscholingen buiten met meer dan vijftien personen zijn verboden. Binnenshuis mogen maximaal tien personen samenkomen.

De horecazaken zijn geopend, maar restaurants en cafés moeten de deuren sluiten omstreeks middernacht. Op het terras mogen zes personen aan een tafel zitten, binnen maximum vier personen.

Galicië

Ook in Galicië is de avondklok opgeheven. Men mag de grens over om naar andere regio’s te reizen. Samenscholingen waarbij personen van verschillende huishoudens samenkomen zijn verboden tussen 1 uur ‘s nachts en 6 uur ‘s morgens.

Bars en cafés zijn geopend tot 23 uur, restaurants tot 1 uur ‘s nachts.

Madrid

Er is geen avondklok meer in de regio Madrid. Ook het verbod op verplaatsingen buiten de regio is opgeheven, al geldt er een uitzondering voor Daroca en Vicente Muzas (Ciudad Lineal en Hortaleza in de hoofdstad Madrid), Las Ciudades (Getafe), Las Rozas en Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes).

Horecazaken zijn geopend tot middernacht. Na 23 uur worden er geen nieuwe klanten meer ontvangen. Binnen mogen er maximum vier personen aan dezelfde tafel plaatsnemen. Buiten is dat ongelimiteerd, al raadt men aan om het te beperken tot maximum zes personen.

Ook de winkelcentra, bioscopen en fitnesscentra zijn weer geopend, mits ze enkele voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

In Madrid zijn de horecazaken geopend tot middernacht.

La Rioja

Er is geen avondklok, behalve in de gebieden met een hoge besmettingsgraad. Hetzelfde geldt voor (niet-essentiële) verplaatsingen. Ook de horecazaken zijn weer geopend. De openingsuren kunnen, afhankelijk van de besmettingsgraad, variëren.

Murcia

In Murcia is de avondklok volledig afgeschaft. Verder mag men de grens over om naar andere regio’s te reizen. Zowel binnen als buiten is het verboden om met meer dan zes personen samen te komen.

De horecazaken zijn geopend tot middernacht. Zowel binnen als buiten mag men met maximum zes personen aan een tafel plaatsnemen.

Navarra

In Navarra geldt er een avondklok van 23 uur tot 6 uur ‘s morgens. Men mag wel de grens over om naar andere regio’s te reizen. Samenkomsten met meer dan zes personen zijn verboden, zowel buiten als binnenshuis.

De terrassen van horecazaken zijn geopend tot 22 uur.

Valencia

In Valencia is er een avondklok van middernacht tot 6 uur ‘s morgens. Men mag de grens over om naar andere regio’s te reizen. Samenkomsten met meer dan tien personen zijn verboden, zowel buiten als binnenshuis.

De horecazaken zijn geopend tot 23.30 uur. Binnen én buiten mogen er maximum tien personen aan dezelfde tafel zitten. Tussen elke tafel moet binnen twee meter afstand bewaard worden, buiten is anderhalve meter voldoende.

