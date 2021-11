OVERZICHT. Kan ik nog op reis naar Frankrijk zonder een derde prik? Dit zijn de regels

In tegenstelling tot vorig jaar, kan je deze winter wel skiën in de Franse skigebieden. Die gaan gewoon open. Al zal het voor niet-gevaccineerden moeilijker worden. Ook de derde prik kan voor problemen zorgen. We zetten de belangrijkste coronaregels op een rij.

Moet ik in isolatie na aankomst in Frankrijk?

Indien u een vaccinatiebewijs kan voorleggen, is er geen isolatie nodig. Voor niet-gevaccineerden van 12 jaar of ouder, is een negatieve PCR-test of negatieve antigeentest van minder dan 24 uur oud voor binnenkomst in Frankrijk nodig. Ook dan is isolatie niet nodig. Die maatregel is verder aangescherpt vanaf 29 november, want voordien volstond een test van 72 uur voor vertrek.

Waar moet ik een masker dragen?

Een masker is verplicht vanaf 12 jaar in alle openbare ruimtes, op het openbaar vervoer, op drukke plaatsen, in taxi’s, restaurants, bars en café. Het dragen van een mondmasker is ook verplicht in de skiliften en in de wachtrijen voor die liftjes.

Waar moet ik mijn gezondheidspas tonen?

Sinds deze zomer is de ‘pass sanitaire’, ook bekend als het ‘EU digitaal COVID-certificaat’, strikt ingevoerd in Frankrijk. In de praktijk moet u dus uw Covid Safe Ticket tonen in bijvoorbeeld een restaurant. Net zoals bij ons is het pasje geldig bij volledige vaccinatie. Ook een negatieve test volstaat, al mag die negatieve PCR-test of antigeentest opnieuw niet ouder zijn dan 24 uur. Dat betekent dat u elke dag een test zal moeten laten afnemen, indien niet gevaccineerd. Verder kan men ook met een herstelcertificaat (ten minste 15 dagen oud en niet ouder dan 6 maanden) een groene pas voorleggen.

Volledig scherm © AFP

De Franse overheid stelt een grens van 200 besmettingen per 100.000. Wanneer die wordt bereikt, is het tonen van een geldige coronapas verplicht voor het gebruik van de skiliften en zal er bij het instappen regelmatig worden gecontroleerd. Ondertussen stijgen de cijfers in Frankrijk en is het tonen van een pas aan de lift verplicht, zoals bevestigd door de Franse minister van Volksgezondheid.

Voor de andere recreatieplekken (cafés, bioscopen, musea...) gelden de Franse nationale regels. Tot op heden wordt in Frankrijk bij deze plekken een coronapas gevraagd (vanaf 12 jaar en twee maanden).

Kan ik nog op reis naar Frankrijk zonder een derde prik?

Frankrijk scherpt ook voor gevaccineerden de regels verder aan. Iedereen zal een boosterprik moeten zetten, anders vervalt de ‘pass sanitaire’.

• Vanaf 15 december zullen personen ouder dan 65 jaar of personen gevaccineerd met het Janssen-vaccin hun boosterprik moeten gekregen hebben om in Frankrijk een geldige gezondheidspas voor te leggen.

• Wie een Janssen-vaccin heeft gekregen vóór 15 mei, moet bewijzen in de tussentijd een tweede boosterdosis te hebben gekregen.

• Vanaf 15 januari geldt dit voor alle meerderjarigen en elk vaccin. Zes maanden na het tweede vaccin moet een bijkomende prik gezet worden om de gezondheidspas te behouden.

De timing van de vaccinaties en de vakantie moet men dus in de gaten houden, anders kan de vakantie wel eens in het water vallen.