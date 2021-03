OVERZICHT. In deze landen is het binnenkort misschien mogelijk om als toerist gevaccineerd te worden

REPORTAGE. Israël viert nu al einde van pandemie, en Vlamingen feesten mee: zo pakt(e) het land het aan

Waarschuwing: het kan dat u na het lezen van deze reportage boos bent of geïrriteerd. Want terwijl wij opnieuw in lockdown zijn, wordt in Israël de vrijheid gevierd. Van de bevolking kreeg 60 procent er al minstens een prik en aan de terrastafels wordt getoost op Pfizer. "De vaccins liggen bij jullie, in Puurs. Komáán", zeggen Vlamingen ter plekke. Zij hebben hun groene vaccinatiepas op zak en gaan weer feesten. Wat kan Israël wat ons niet lukt?