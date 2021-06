OVERZICHT. De zeven wereldwonderen openen hun deuren opnieuw voor toeristen

Nu de coronacijfers in heel wat landen dalen, komt het toeristische leven stilaan weer op gang. Zo zal de Taj Mahal in India, één van de zeven wereldwonderen, vanaf vandaag opnieuw toeristen ontvangen. Ook de andere zes wonderen hebben hun deuren weer voor toeristen geopend. Een overzicht.

De Taj Mahal in India

Vanaf vandaag heropent de Taj Mahal. Zo’n 650 bezoekers die vooraf online hebben gereserveerd zullen het marmeren mausoleum mogen bezichtigen. De temperatuur van elke bezoeker zal aan de ingang worden afgenomen. Bovendien moeten de coronamaatregelen, zoals social distancing en het dragen van een mondmasker, worden gerespecteerd. Hoewel de coronasituatie in India nog niet onder controle is, zijn de dagelijkse besmettingen gedaald van 400.000 in april tot 62.224. De Indiase stad Agra, waar de Taj Mahal gesitueerd is, stelde gisteren tien nieuwe besmettingen vast. In april waren er nog 500 dagelijkse gevallen. In pre-coronatijden ontving de Taj Mahal zo’n 70.000 bezoekers per dag.

Volledig scherm Een Braziliaanse toeriste neemt een selfie aan de Taj Mahal in de Indiase stad Agra. © AFP

Machu Picchu in Peru

De ruïnestad van de Inca’s Machu Picchu sloot in maart 2020. De stad heropende even in november, maar moest door de tweede coronagolf in Peru opnieuw sluiten. Sinds maart is de toeristische trekpleister weer open met een capaciteit van 40 procent. Zo mogen 897 bezoekers per dag de stad ontdekken. De toerismesector in het land heeft zwaar te lijden gehad onder de coronapandemie. De regio rond Machu Picchu zou maar liefst 1,15 miljoen euro hebben verloren door het lage aantal toeristen tijdens de pandemie.

Volledig scherm De ruïnestad van de Inca's Machu Picchu. © AFP

De Chinese Muur

Ook de Chinese Muur is opnieuw toegankelijk voor toeristen. Hoewel bezoekers een mondmasker moeten dragen en afstand van elkaar moeten houden, werden die maatregelen vorige maand en in oktober compleet genegeerd. Zo verschenen er foto’s van duizenden toeristen op elkaar gepakt aan de Muur. Sommigen onder hen droegen zelfs geen mondmasker. De beelden ontketenden heel wat kritiek op de corona-aanpak van China, het land waar de coronapandemie begon.

Volledig scherm Toeristen aan de Chinese Muur in oktober 2021. Er werd nauwelijks afstand gehouden en sommige bezoekers droegen geen mondmasker. © EPA

Het Colosseum in Italië

Het Colosseum in Rome heropende op 26 april. Het amfitheater is zeven dagen per week open van 10.30 uur tot 19.15 uur. Bezoekers moeten op voorhand een ticket kopen en mogen de toeristische attractie enkel in specifieke tijdsloten bezichtigen. Het Colosseum werd tijdens de coronacrisis meerdere malen gesloten. Voor de pandemie lokte het amfitheater 4 miljard toeristen per jaar. Daarmee staat het op de 39ste plaats van ’s werelds meest bezochte toeristische bestemmingen.

Volledig scherm Enkele toeristen aan het Colosseum in Rome. © AFP

Chichen Itzá in Mexico

Toeristen kunnen Chichen Itzá, één van de belangrijkste steden van de Maya’s, sinds september van dit jaar weer bezoeken. In april sloot de trekpleister even zijn deuren, omdat te veel bezoekers zouden weigeren om een mondmasker te dragen. Momenteel wordt er dan ook strikt gecontroleerd of toeristen zich aan de coronamaatregelen houden. Voor de coronacrisis telde de site zo’n 2 miljoen bezoekers per jaar. Vooral tijdens het paasweekend is het erg druk aan de attractie.

Volledig scherm Chichen Itzá in Mexico. © reuters

Cristo Redentor in Brazilië

Het 38 meter hoge standbeeld van Jezus werd al in augustus 2020 toegankelijk voor toeristen, na een sluiting van vijf maanden. Het park ontvangt momenteel slechts een derde van de normale capaciteit. Normaal gezien trekt het standbeeld jaarlijks zo’n 1,8 miljoen toeristen. Ook in Brazilië moeten toeristen de coronamaatregelen blijven opvolgen. Bovendien is het park elke dinsdag gesloten om de omgeving volledig te ontsmetten.

Volledig scherm De omgeving rond het standbeeld van Jezus in Rio de Janeiro wordt elke dinsdag ontsmet. © EPA

Petra in Jordanië

De ruïnestad heropende in mei, maar toch zien de toeristencijfers er niet goed uit. Zo brengen slechts 200 toeristen per dag een bezoekje aan Petra, vergeleken met meer dan 3.000 bezoekers voor de coronapandemie. Jordanië lijdt bijgevolg zwaar onder het verlies van de toerisme-inkomsten. Die bedroegen 5,8 miljard dollar (zo’n 4,8 miljard euro) in 2019 en daalden in 2020 tot 1 miljard dollar (zo’n 842 miljoen euro).

Volledig scherm De ruïnestad Petra in Jordanië. © Getty Images

