Overnachten in het huis van Monet? Dat kan nu via Airbnb Florian Van Impe

06 juni 2019

11u16

Het bekende Blauwe Huis van de impressionistische kunstenaar is nu beschikbaar voor iedereen die een vakantie wil doorbrengen op het Franse platteland, in het landelijke dorpje Giverny.

Slapen in Claude Monet’s huis is vanaf vandaag een droom die werkelijkheid kan worden. Klik op de Airbnb-link en je kan al direct reserveren. Het landhuis werd eind 19e eeuw gekocht door de impressionistische schilder, die betoverd was door de tuin, perfect voor de teelt van de groenten die hij zo graag kookte. En dat niet alleen. Ook voor de bloemen, de meren en de romantiek die er in de lucht hangt.

Het ‘Maison Bleue’ ligt in het centrum van Giverny, in het noorden van Frankrijk, in Normandië, waar Monet vele jaren van zijn leven doorbracht. Volgens de officiële beschrijving op de Airbnb website is het huis in 2016 volledig gerestaureerd en bestaat het uit 200 vierkante meter woonoppervlak. Het huis, smaakvol ingericht met antiek en moderne voorzieningen, is geschikt voor koppels, enkelingen en gezinnen, en heeft drie slaapkamers en drie badkamers. Een overnachting in het blauwe huis kost ongeveer 300 euro per nacht, maar het is niet altijd gemakkelijk om het beschikbaar te vinden, omdat het nu eenmaal erg populair is.

Het is niet bekend of de impressionistische schilder er regelmatig verbleef omdat zijn beroemdste huis in Givenry vandaag de dag de Fondation Claude Monet is, maar het is een plek die hij zeker heeft bezocht en van waaruit hij waarschijnlijk zijn inspiratie voor zijn werken haalde.

Voor kunst- of natuurliefhebbers is het zeker een aanrader voor een romantisch uitje of om een paar dagen vakantie door te brengen in het voorjaar of de zomer, wanneer de omliggende tuinen in hun grootste pracht staan. Het gebied van Giverny is rustig, hoewel het de laatste jaren een toeristische trekpleister is geworden.