Overheid wil "voucherfonds" voor reissector oprichten

De overheid gaat nu een fonds oprichten, waar reisbureau's terecht zullen kunnen om een renteloze lening aan te gaan om zo de coronavouchers terug te betalen. De precieze modaliteiten moeten nog worden vastgelegd, aldus de woordvoerder van De Bleeker, Bavo De Mol. Er volgt nog overleg met de sector.

In totaal werden in de periode tussen 20 maart en 19 juni 2020 210.757 vouchers voor pakketreizen uitgeschreven in ons land, voor een totaalbedrag van 356 miljoen euro. Het ging om pakketreizen die niet konden plaatsvinden door de coronapandemie. De voucher was een jaar geldig, maar de pandemie woedt nog altijd voort en reizen is zelfs verboden. Dus wordt gevreesd dat veel klanten hun geld binnenkort alsnog zullen opeisen.

Op het kabinet van De Bleeker beklemtoont men dat het moeilijk is om in te schatten hoeveel geld er zal nodig zijn. "We horen van sommige reisbureau's dat zowat de helft van de klanten hun coronavoucher al hebben omgewisseld voor een nieuwe pakketreis. Dat is positief en geeft zuurstof aan de sector", aldus haar woordvoerder. Maar voor andere reisbureau's zal er dus wel nood zijn aan extra geld en daarvoor moet dan het overheidsfonds dienen.

Extra loonkostsubsidies

Staatssecretaris De Bleeker voorziet ook in 30 miljoen euro aan loonkostsubsidie voor de reisbureau's. "Dat is belangrijk om de dienstverlening op gang te houden. Klanten hebben een aanspreekpunt voor hun vragen en kunnen hun pakketreis ook laten omboeken" naar een periode wanneer reizen weer mag, legt De Mol uit.

Voor pakketreizen is de klant steeds beschermd bij een eventueel faillissement van de organisator. Dat is ook het geval voor de coronavouchers. Bij vouchers of waardebonnen die na 19 juni 2020 zijn uitgekeerd voor een geannuleerde reis, dreigt de klant wel zijn geld te verliezen als de organisator alsnog failliet zou gaan. Men heeft er dus alle belang bij om die voucher in te ruilen voor een nieuwe pakketreis, gaf de FOD Economische Zaken eerder deze week nog mee als advies.

Boekte je enkel een "losse" vlucht en werd die vlucht geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij, dan heb je in principe recht op een terugbetaling of een ticket voor een andere vlucht, wat de reden van de annulering ook is. Wie een hotelkamer, vakantiewoning of huurauto boekte die geannuleerd werd wegens het coronavirus, raadpleegt best de annuleringsvoorwaarden van het contract. Mogelijk kan er dan tot een minnelijke schikking gekomen worden.