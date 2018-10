Orkaan Leslie zet koers richting Portugal en Spanje: "Hij kan flink tekeergaan" Redactie bvb

13 oktober 2018

16u49

Bron: NoodweerBenelux, Belga, AD 84 Reizen Vandaag beleven we opnieuw een zomerse dag! Dat hebben we te danken aan een sterk hogedrukgebied boven het Europees vasteland. Dat is een groot verschil met de weersituatie ten zuidwesten van Portugal. Wie dit weekend op herfsttrip naar de Zuid-Spaanse of Portugese kust vertrekt, doet er goed aan de lokale weerberichten te volgen. Orkaan Leslie koerst immers richting het Europese vasteland. “Houd rekening met heel veel water”, klinkt het.

Orkaan Leslie schuift langzaam op naar het noordoosten en zal het Iberisch Schiereiland beïnvloeden in de loop van zondag. "Het systeem verliest wellicht haar status als orkaan van categorie 1, niettemin moet de regio van Portugal rekening houden met fikse windstoten tot 100 km/u en meer en veel regen", aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux.

Op weg naar Europa

Op dit moment bevindt de orkaan zich ten noorden van het eiland Funchal in de Atlantische Oceaan. De stormdepressie schuift langzaam op naar het noordoosten. Volgens de laatste weermodellen bereikt de tropische storm Portugal tegen de ochtendperiode. In de meeste delen van Portugal is code rood afgekondigd omwille van de komst van de orkaan. Het zou mogelijk de krachtigste orkaan in Portugal worden sinds 1842. De civiele bescherming raadt de mensen aan de kustzones te verlaten en nadien binnen te blijven.

De orkaan komt van de Atlantische Oceaan en zal naar verwachting de hoofdstad Lissabon treffen en het noordelijker gelegen Coimbra. Van daaruit zal Leslie richting Spanje trekken, al zal ze boven het land aan kracht inboeten en afzwakken tot een tropische storm.

"Hij zal nog wel wat in kracht afnemen, maar daarmee is het gevaar niet geweken. Leslie kan flink tekeergaan. De windsnelheden blijven hoog, tussen de 80 en 110 kilometer per uur. En er kan in korte tijd heel veel regen vallen: er komt water van zee, van het binnenland en van boven", aldus de Nederlandse meteoroloog Wilfred Janssen.

Ongewoon voor Europese normen?

Meteorologen volgen de positie en trekrichting van orkaan Leslie al enkele dagen op de voet. Het systeem is al geruime tijd actief in de Atlantische Oceaan. Nu het systeem koerst naar Europa stellen meteorologen de vraag wat Leslie triggert om haar kracht te behouden. "Vermoedelijk kunnen we het antwoord zoeken naar de zeewatertemperatuur. Tropische stormen hebben veel energie nodig en halen dit uit een verhoogde zeewatertemperatuur. Wanneer deze temperatuur afneemt wordt de energiebevoorrading afgesneden", aldus NoodweerBenelux.

Als Leslie zijn kracht behoudt, zou het pas de derde keer in Europa zijn dat een storm met tropische eigenschappen aan land komt. In 1967 bereikte tropische storm Cloë de Franse zuidwestkust, in 2005 kreeg Zuid-Spanje met storm Vince te maken.