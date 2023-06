OPROEP. Kijk jij uit naar de reis die je mooier maakt?

Nachttrein naar Amsterdam strandt door brand in tunnel in Tirol, reizigers geëvacu­eerd

In Oostenrijk zijn woensdagavond 151 reizigers geëvacueerd uit een Nightjet-nachttrein die door een brand in een tunnel niet meer verder kon. Dat melden de lokale autoriteiten in Tirol. Er vielen 33 lichtgewonden. De trein was onderweg van Innsbruck naar Amsterdam en Hamburg maar strandde rond 21 uur in de 15 kilometer lange Terfnertunnel in Tirol.