OPROEP. Bent u in de Algarve? Of kent u iemand die daar verblijft?

16 september 2020

Verscheidene Vlaamse jongeren kwamen met een coronabesmetting terug van een vakantie in de Portugese Algarve. Vooral feestparadijs Albufeira blijkt een broeihaard van Covid-19. Zondagavond rukte de militaire politie nog uit nadat enkele honderden Nederlandse jongeren de coronaregels aan hun laars lapten en samendromden bij plaatselijke cafés en clubs.

Woont u als Vlaming in de streek en wilt u uw verhaal met ons delen? Of kent u landgenoten die op dit moment in of rond Albufeira verblijven? Laat het ons dan weten via video@hln.be. Vermeld zeker uw contactgegevens, zodat we u kunnen contacteren.

