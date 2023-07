OPROEP. Annuleer jij je vakantie in Italië door de hitte?

Woensdag wordt mogelijk de warmste dag ooit gemeten in Europa. Voor veel mensen is die hitte echter ondragelijk. Onze redactie is daarom op zoek naar Vlaamse toeristen die hun reis in Italië annuleren, en hun vakantie op een koelere plek doorbrengen. In ruil daarvoor zullen wij uitzoeken of je je geld kan terugkrijgen. Geïnteresseerd? Deel je verhaal hieronder en wie weet nemen we contact met je op.