Opnieuw probleem met vliegtuig Brussels Airlines: toestel maakt rechtsomkeer tijdens vlucht naar Rwanda

18 januari 2019

16u44

Bron: Belga 0 Reizen Het langeafstandsvliegtuig van Brussels Airlines dat vorige maand motorproblemen kende, is vandaag opnieuw buiten strijd. De Airbus A330 moest zijn vlucht naar Rwanda onderbreken en keerde naar Brussel terug wegens een computerprobleem. "Er was geen enkel veiligheidsrisico en het incident heeft niets te maken met de brandstofcontaminatie in december", beklemtoont de luchtvaartmaatschappij.

Het vliegtuig (OO-SFU) was rond de middag, met twee uur vertraging, vanop Zaventem vertrokken richting de Rwandese hoofdstad Kigali. Boven Oostenrijk werd echter rechtsomkeer gemaakt en kort voor 14 uur landde het toestel opnieuw op Brussels Airport.



"Er was een foutmelding op een van de computers en die moet worden onderzocht", legt Maaike Andries, woordvoerster van Brussels Airlines, uit. Zij benadrukt dat er geen enkel veiligheidsrisico was. "Er zijn verschillende computersystemen en de foutmelding deed zich maar op één computer voor.”

Geen verband

Nog volgens de maatschappij is er geen enkel verband met de motorproblemen van hetzelfde vliegtuig op een vlucht Kinshasa-Brussel op 11 december. Tijdens die vlucht vielen de twee motoren uit, op verschillende tijdstippen.



Tests wezen uit dat het probleem met de linkermotor computergerelateerd was, en dat de rechtermotor uitviel na een "contaminatie van de kerosine". Het onderzoek naar de bron van die onzuivere kerosine loopt nog. Het toestel bleef toen meer dan twee weken aan de grond, tot eind december.



Voor de 182 passagiers aan boord van de Kigali-vlucht wordt zo snel mogelijk een oplossing gezocht. Een deel kan vandaag nog vertrekken met een andere maatschappij, een ander deel zal morgen pas op het vliegtuig kunnen stappen. Voor die laatsten wordt voor een hotel gezorgd, zegt Brussels Airlines.

