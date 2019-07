Opnieuw erg druk weekend verwacht op de Europese wegen FVI

29 juli 2019

14u00

Bron: Belga 3 Reizen Het wordt komend weekend opnieuw erg druk op de Europese wegen, met als dieptepunt de eerste zwarte zaterdag op de Franse wegen. Elders wordt het een rode dag, melden VAB en Touring. Beide organisaties raden aan op zondag te vertrekken of zaterdag vanaf de middag. Terugkeren naar België kan het best op vrijdag, zaterdag na 14.00 uur of op zondag.

In Frankrijk worden zaterdag heel de dag ellenlange files verwacht, vooral op de A7 Lyon-Orange, de A9 Orange-Narbonne-Le Perthus, de A10 Parijs-Bordeaux-Hendaye en op de A71/A75 Orléans-Clermont-Ferrand-Béziers.

Elders in Europa is het zaterdag een rode dag. Touring verwacht files op de traditionele knelpunten vanaf de dageraad. De meeste files worden verwacht tussen 08.00 en 17.00 uur met een piek omstreeks 13.00 uur.

Voor de terugkeer verwacht men moeilijk verkeer met lange files in gans Europa, met een piek tussen 11.00 en 18.00 uur. De knelpunten bij uitstek: de omgeving van Munchen en de snelwegen tussen Munchen en Oostenrijk in beide richtingen.

In Zwitserland kunnen de wachttijden aan de Gotthardtunnel gemakkelijk tot meer dan twee uur oplopen.

Vrijdag wordt in Duitsland een rode dag richting zuiden. Het wordt erg druk met files tussen 14.00 en 20.00 uur. In Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk wordt het een oranje dag voor het vertrek. In de richting van het noorden worden er op vrijdag nog geen problemen verwacht behalve in het zuidoosten van Frankrijk.

Zondag tot slot verwacht men in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk voor vertrek en terugkeer een oranje dag, met moeilijk verkeer en kleinere files.

In Zwitserland en Duitsland wordt het ook donderdag al druk, vanwege de nationale feestdag in Zwitserland.

Touring wijst er nog op dat tijdens het weekend in Oostenrijk een rijverbod geldt voor doorgangsverkeer op de nationale wegen langs de A12 en A13 (Brennersnelweg) in Tirol en langs de snelwegen in de omgeving van Kufstein en Reutte.

Vorig jaar stond er op de eerste zwarte zaterdag in Frankrijk in totaal 705 kilometer file om 11.30 uur, aldus VAB. Vakantiegangers op weg naar het zuiden van Frankrijk en naar Spanje hadden op dat moment in totaal zo'n 5 uur vertraging.