Opnieuw 500 verloren kinderen aan zee in eerste helft augustus

20 augustus 2018

In de eerste twee weken van augustus zijn opnieuw 485 kinderen verloren gelopen aan de kust. Dat meldt de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). In juli liepen er ook al 1.100 kinderen verloren. De trend zet zich dus verder.

Exact 1.100 kinderen liepen in juli verloren aan de Belgische kust, goed voor een recordcijfer. Nooit liepen meer kinderen verloren dan in de julimaand. In de eerste helft van augustus daalde het cijfer lichtjes tot 485 verloren gelopen kinderen, tegenover 597 in de eerste helft van juli en 503 in de tweede helft, maar de hoge cijfers blijven elkaar opvolgen. Noemenswaardige incidenten waren er echter niet.

Het hoge cijfer houdt verband met het weer. Hoe mooier het weer, hoe meer volk, en hoe meer kinderen hun ouders of begeleiders even kwijt raken. In Oostende liepen 196 kinderen verloren, in Blankenberge 101. Die twee kustgemeentes zijn de traditionele koplopers. In Zeebrugge en Bredene bleef dat aantal steken op respectievelijk 2 en 3.

Gratis polsbandjes

Alle 750.000 gratis polsbandjes die verdeeld werden, zijn inmiddels de deur uit, maar problemen levert dat niet op. "Na de voorbije zomers hadden we steeds een kleine voorraad bandjes op overschot", zegt voorzitter Johnny Devey. "Maar door de uitzonderlijke weersomstandigheden vonden alle 750.000 bandjes nu al hun weg naar het strand en naar de vele kinderhandjes. Niemand hoeft zich echter ongerust te maken: als de voorraad uitgeput raakt, wordt deze nog aangevuld met polsbandjes van vorige jaren."

IKWV vraagt de ouders ook verantwoordelijk te zijn en kinderen wegwijs te maken op het strand en richting de hulpposten. Nog tot eind augustus blijven alle posten bemand, nog tot 15 september blijft minstens één post in alle kustgemeenten open.