Opmerkelijk aanbod van Uber: ontdek de pracht van het Great Barrier Reef in een duikboot SVM

23 mei 2019

12u06

Bron: Belga 0 Reizen Toeristen kunnen vanaf maandag via de Uber-app een trip per duikboot naar het Great Barrier Reef in de Australische staat Queensland boeken. Dat melden de Australische media. De op batterijen werkende ‘scUber’ kan twee passagiers per keer vervoeren en gaat tot een diepte van 30 meter.

De eerste deelduikboot ter wereld is vier weken beschikbaar en belooft passagiers een spectaculair uitzicht van 180 graden op het koraalrif. Goedkoop is de ervaring wel niet: liefhebbers moeten per persoon 1.500 Australische dollar (925 euro) neertellen voor het onderwateravontuur.

Een ritje boeken kan met de gewone Uber-app. De toeristen worden in Gladstone opgehaald met een Tesla en naar de luchthaven gevoerd. Vervolgens vertrekken ze met de helikopter naar Heron Island. Daar stappen ze in de duikboot. De ‘scUber’, een partnerschap tussen Uber en Tourism and Events Queensland, opereert de komende twee weken in het zuiden van het Great Barrier Reef en trekt daarna noordelijk naar Port Douglas.

Nog steeds de moeite waard

Het project maakt deel uit van Project Barry, een initiatief dat toeristen weer naar het Great Barrier Reef wil lokken. Het besef moet ontstaan dat het rif nog steeds de moeite waard is, ondanks de verbleking van het koraal. Die is het gevolg van onder meer overbevissing, de opwarming van de aarde en de mijnbouw. En ook de vele toeristen dragen bij aan de beschadiging van het rif: elk jaar bezoeken ongeveer 2 miljoen mensen het Great Barrier Reef.

De duikboot heeft geen negatieve impact op het rif, verzekert Uber. Bij elke boeking schenkt het bedrijf een deel van het geld aan de milieuorganisatie Citizens of the Great Barrier Reef. Die zet zich in voor de conservering van het rif. Volgens minister van Toerisme Kate Jones is het de eerste keer dat toeristen het koraalrif vanuit een duikboot kunnen ontdekken.