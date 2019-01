Oplossing voor minder file? Frankrijk test péage zonder slagboom SVM

08 januari 2019

18u13

Bron: Belga 0 Reizen Goed nieuws voor wie rondrijdt op Franse snelwegen: op een afrit van de A4 nabij Metz zal de eerste péage zonder slagboom getest worden.

Snelwegbeheerder Sanef zal op de afslag van Boulay-Moselle werken met een systeem waarbij achteraf betaald kan worden. Het portiek zal uitgerust zijn met camera's en sensoren om de passerende voertuigen te identificeren.

De bestuurder kan achteraf de rekening van 1,3 euro online of via een nabijgelegen automaat betalen. Wie niet betaalt binnen de tien dagen zal 20 euro moeten ophoesten. Het systeem moet de files tegengaan, deze snelweg wordt immers zeer veel gebruikt voor woon-werkverkeer.

In een volgende fase wil Sanef het systeem ook uitrollen in heel Normandië, in het noordwesten. Dat zou tegen eind 2021 rond moeten zijn.