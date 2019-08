Opletten als je dieren, planten of voeding meebrengt van vakantie: voedselagentschap waarschuwt voor Afrikaanse varkenspest en andere ziekten HL

21 augustus 2019

14u11

Bron: Belga 0 Reizen Het Federale voedselagentschap (FAVV) vraagt om op te passen wanneer je planten, dieren en voeding meeneemt van vakantie, die kunnen namelijk ziekten meebrengen zonder dat je het weet. Het agentschap verwijst naar een incident van eind juni toen de Noord-Ierse autoriteiten de Afrikaanse varkenspest hadden ontdekt in illegaal vervoerd vlees dat in de bagage van enkele passagiers zat.

"Soms kunnen op het eerste gezicht kleine onschadelijke dingen een grote invloed hebben op onze fauna, flora en economie", zegt het voedselagentschap. Om te voorkomen dat er nieuwe uitbraken van ziekten uit het buitenland plaatsvinden, gelden er Europese regels voor zowel voeding als voor de reizigers zelf.

Het voedselagentschap benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen en vraagt reizigers om geen voedsel, planten of dieren uit het buitenland mee te nemen. Wie toch dergelijk souvenir wil meebrengen kijkt best de regelgeving na. Slechts enkele soorten mogen geïmporteerd worden, en vaak is het nodig om deze aan te geven.

Afrikaanse varkenspest

Eind juni heeft de Britse douane op de Noord-Ierse luchthavens meer dan 300 kilogram vlees en zuivelproducten zonder gezondheidscertificaten in beslag genomen die in de bagage van enkele passagiers zaten. Na analyse werd ontdekt dat sommige vleesproducten besmet waren met de Afrikaanse varkenspest, het virus dat vorig jaar ook in ons land bij everzwijnen werd vastgesteld.

In de jaren tachtig heeft het in België ook geleid tot zes uitbraken van de Afrikaanse varkenspest toen een toerist vlees uit Spanje had meegenomen en aan varkens in ons land had gevoerd. Het incident had rampzalige economische gevolgen voor de varkenssector, aldus het FAVV.