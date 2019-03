Ophef om fort met zeer duister verleden dat wordt omgevormd tot luxehotel Karen Van Eyken

14 maart 2019

17u29

Een fort op een eiland in de idyllische Baai van Kotor voor de kust van Montenegro krijgt een andere bestemming. Het wordt omgebouwd tot vijfsterrenhotel, maar niet iedereen vindt dit gepast wegens het duistere verleden van het gebouw.

De Oostenrijks-Hongaarse generaal Lazar Mamula gaf de opdracht tot de bouw van het fort op het eiland Lastavica in het midden van 19de eeuw. De vesting die nog steeds zijn naam draagt, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt als gevangenis door het Italiaanse leger dat de regio bezette.

Het Mamula-fort telde ongeveer 2.000 (politieke) gevangenen. Velen werden uitgehongerd en gefolterd door Italiaanse soldaten. 130 mensen overleefden hun gevangenschap niet.

Na de oorlog lag het eiland er helemaal verlaten bij en het fort raakte in verval. Tot de toeristische dienst van Montenegro in 2016 besliste om een leasecontract met een looptijd van 49 jaar af te sluiten met de Orascom Group, een bouwonderneming met heel wat hotels in portefeuille.

Montenegro hoopt met het miljoenenproject de staatskas te spijzen en 200 jobs te creëren. Het luxehotel zal 23 kamers tellen, twee zwembaden en een wellness.

Daarnaast komt er een museum dat de rijke historie van het eiland belicht. Maar ook het duistere verleden wordt niet uit de weg gegaan. Er zal een monument opgetrokken worden om de 130 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te gedenken.

Maar voor lokale activisten is dit niet voldoende. Al van bij het uitlekken van de plannen verzetten ze zich tegen de bouw van de toeristische attractie op deze beladen plek. Ze vinden het niet kunnen dat een voormalig ‘concentratiekamp’ wordt omgevormd tot vijfsterrenhotel.

“Ongepast”

“Deze verbouwing is ongepast. Hier werden nog niet zo lang geleden mensen gemarteld”, zegt Vuk Cvoro die met zijn organisatie waakt over het erfgoed van zijn land. “Op deze manier wordt het een eiland voor de rijken en zal het niet meer toebehoren aan de bevolking van Montenegro.”

Orascom spreekt dit tegen. “De renovatie van het Mamula-fort zal heel zorgvuldig worden gedaan met respect voor de geschiedenis”, zei Dragana Becirovic, een woordvoerster van Orascom. Ze voegde eraan toe dat het eiland ook in de toekomst toegankelijk zal blijven voor het publiek.

Eind deze maand zouden de werken moeten van start gaan. Als alles volgens plan verloopt, zal het hotel achttien maanden later klaar zijn om de eerste gasten te ontvangen.