Op zoek naar een goedkope vlucht? Vergeet Ryanair, nu moet je bij Norwegian Air zijn FT

12u13

Bron: Algemeen Dagblad 0 AFP Norwegian Air, de nieuwe lowcostmaatschappij die stilaan de concurrentie kan aangaan met Ryanair en Easyjet. Reizen Vergeet de gevestigde luchtvaartmaatschappijen en denk voor een volgende trip eens aan Norwegian Air. Het Noorse vliegbedrijf is goedkoop (lees: véél goedkoper). Wie vanuit Europa met een Boeing van de Noren naar New York wil, betaalt soms wel de helft minder of 250 euro voor een retourtje.

Met hun stuntprijzen werpt de Noorse vliegtuigmaatschappij zich op als dé frontsoldaat van een groeiend legertje prijsvechters. En dat werpt z'n vruchten af: de passagiersaantallen bij Norwegian Air groeien met miljoenen per jaar, de omzet steeg in 2016 met bijna 16 procent naar ruim 3 miljard euro. Deze zomer nog kocht de maatschappij 110 nieuwe Boeing 737's en het bedrijf wil de vliegfrequentie over de Atlantische Oceaan stevig uitbreiden.



Wordt Norwegian Air dan de grote concurrent van het (momenteel) in het slop zittende Ryanair? En kan het eenzelfde revolutie uit de grond stampen zoals de Ierse lowcostmaatschappij, maar ook Easyjet, de laatste 20 jaar in Europa hebben gedaan? De collega's van onze Nederlandse zusterkrant wilden die vragen graag beantwoorden en boekten een heen-en-weer met Norwegian Air naar New York. Alvast één minpuntje: je moet ervoor naar Stockholm, want op Brussels Airport, maar ook Brussels South en Schiphol, heeft de maatschappij nog geen landingsrechten.

Lees ook Tien euro en minder: Ryanair stunt met prijzen om klanten te lokken na crisis

A-locaties

Wél een pluspunt: je vliegt niet op andere luchthavens in de provincie, maar op de A-locaties. Denk aan JFK in New York bijvoorbeeld, en op redelijk goede tijdstippen. Ook het vliegtuig, een Dreamliner, blijkt nieuw, ruim en stil.



Waar dan wel het schoentje knelt? Bij Norwegian Air betaal je voor álles, zelfs als je zeven uur naar New York vliegt en gewoon een glaasje water wil. Warme maaltijden reserveer je best 72 uur op voorhand. Met drank hangt er een prijskaartje van 30 euro aan vast. Eten meenemen mag zelf en er is een touchscreen in de zetels waarop je een bestelling kan plaatsen. Je bepaalt dus zelf wanneer je iets wil nuttigen, en niet alleen als de stewards het karretje door het gangpad duwen.

Ook voor oortjes en een dekentje moet je dokken. En wie meer bagage wil inchecken - Norwegian Air laat een trolley en kleine reistas toe op het vliegtuig - betaal je al snel 50 euro extra. Wie én een grote koffer bij zich heeft én aan boord wil eten, heen en terug, is dus ruim 150 euro kwijt. Een flink deel van het prijsverschil met concurrenten verdwijnt daarmee als sneeuw voor de zon.

Wie én een grote koffer bij zich heeft én aan boord wil eten, heen en terug, is ruim 150 euro kwijt. Een flink deel van het prijsverschil met concurrenten verdwijnt als sneeuw voor de zon

Arbeidswetten

Wie het dus echt goedkoop wil, kan het écht goedkoop houden. Wel iets dat je nog moet weten voor je bij de Noren boekt: de manier waarop de prijsvechter personeel inhuurt, stuit op veel verzet. Zo heeft Norwegian een Ierse dochter opgericht, volgens critici om de Europese en Amerikaanse arbeidswetten te omzeilen. Door de constructie zouden de Noren goedkoop Aziatisch personeel kunnen inhuren, tegen veel lagere lonen. Een beetje zoals op de scheepvaart, waar veel Filipino's worden ingehuurd dus.