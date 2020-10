Op wandel in de herfst: dit zijn de leukste nieuwe wandelroutes die je kan ontdekken met het hele gezin

Lus geeft op Instagram inspiratie voor staycation: “Je hoeft heus niet ver te reizen om mooie plekjes te ontdekken”

24 september Inspiratie nodig voor leuke trips of wandelingen tijdens een staycation? Daar kan het Instagram-account van Lus De Ridder (32) uit Dendermonde voor zorgen. Tijdens de coronacrisis boomde haar account tot meer dan vijfduizend volgers. “Leuk is dat die ook zelf tips onder elkaar uitwisselen”, zegt Lus. “Hier is duidelijk nood aan.”