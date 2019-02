Op vakantie? Neem eens het vrachtschip Antwerpenaar opent eerste Belgische bureau voor reizen tussen de containers Amber Vuylsteke

20 februari 2019

20u10 0 Reizen Op reis met een vrachtschip. Het is misschien niet waar je aan denkt als je je zomervakantie plant. Toch opent in april het eerste Belgische reisbureau dat vrachtschipreizen organiseert. “Op het schip is er geen internetverbinding, je kan eindelijk echt tot rust komen zonder die constante smartphone meldingen”

Dat we met z’n allen te veel op reis gaan met het vliegtuig, wisten we al. Maar wie had kunnen denken dat een vrachtschip het alternatief zou worden? “We vullen leegstaande cabines op en laten als het ware passagiers meeliften”, legt Joris Van Bree uit, de Antwerpenaar die het eerste agentschap voor vrachtschipreizen opent. Het prijskaartje? Gemiddeld tussen de 75 en 100 euro per dag. Een reis per vrachtschip start vanaf zes dagen en kan maximum 119 dagen duren.

