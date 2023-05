Op vakantie naar de Baltische staten: waarom Litouwen het best bewaarde geheim is

Nog geen vakantieplannen deze zomer? Laat de traditionele bestemmingen voor wat ze zijn en trek naar Litouwen. Je maakt er een ballonvaart over de hoofdstad Vilnius, struint van de kunstenaarswijk naar de joodse wijk en herbeleeft de tijd van de Litouwse grootvorsten op een van de Unesco-werelderfgoedsites.

Litouwen vormt samen met Estland en Letland de Baltische staten. Het land is misschien minder gbekend bij toeristen, maar daarom juist zo aantrekkelijk. Het is een land dat, ondanks vele invloeden van andere culturen, altijd zijn eigen identiteit wist te bewaren. De Baltische cultuur mengt zich moeiteloos met Europese, oosterse en westerse invloeden.

Citytrip Vilnius

Hoofdstad Vilnius is absoluut een tip voor wie zin heeft in een citytrip, maar dan anders dan anders. Vanaf Brussel is het ongeveer tweeënhalf uur vliegen. De luchthaven ligt amper 15 minuten van het stadscentrum, dus de Litouwse hoofdstad is ideaal voor een lang weekend weg. En helemaal dit jaar, want de stad blaast maar liefst 700 kaarsjes uit. Leuke festiviteiten en sfeervolle events vieren de geschiedenis en zetten die in de kijker.

Lokale folklore

In de kronkelende straatjes van de oude binnenstad is het heerlijk dwalen. Van de 13e tot aan het eind van de 18e eeuw was dit het politieke centrum van het Groothertogdom Litouwen. Het stadscentrum diende als inspiratiebron voor stedenbouwers in de hele regio en is erkend als Unesco-werelderfgoed.

Op elke straathoek wordt een andere episode uit de geschiedenis uitgelicht. Barokke kerken, gebouwd door Italiaanse meesters, wisselen elkaar af. In de joodse wijk sieren muurschilderingen het straatbeeld. Tussen het struinen door plof je neer op een terrasje, waar je geniet van lokale specialiteiten. Proef de typisch Litouwse eikelkoffie of geniet van een verfrissende koude bietensoep als lunch. Hoe zo’n kommetje eruitziet? Erg Instagrammable.

À la bohémienne

Bijzonder is de kunstenaarswijk Užupis. Het stadskwartier riep zichzelf ironisch uit tot onafhankelijke republiek – noem het anarchistisch of eigenzinnig. Je kunt er zelfs je paspoort laten stempelen, bij wijze van officieel toegangsdocument. Of duik, na een bezoek aan de imposante kathedraal, in de catacomben onder het Kathedraalplein.

Luchtballonvaart

Vilnius is bovendien een van de weinige steden in Europa waar je over mag varen in een heteluchtballon. Een unieke, betoverende ervaring, waarbij je op een andere manier naar de barokke rode daken kijkt, die de stad zo typeren. Of stap in een kajak en ontdek Vilnius vanop het water. De Neris stroomt dwars door de stad en biedt nog een andere kijk.

Vorstelijk kasteel

Ontsnappen uit de bruisende stad doe je in Trakai. Op amper een half uur rijden van Vilnius ligt het uitgestrekte Galvé-meer, met in het midden het sprookjesachtige kasteel van Trakai, in de 14e eeuw gebouwd in opdracht van Vytautas de Grote. Hij is een van de bekendste grootvorsten in de tijd dat Litouwen nog een Grootvorstendom was. In het kasteel herbeleef je de geschiedenis van toen of pik je een beurs of festival mee in een uniek decor. Op het meer kun je varen met een bootje, je evenwicht testen op een paddleboard of een jacht huren.

3 werelderfgoedsites

Litouwen koestert haar erfgoed. Hoewel de meeste belangrijke plekken en sites op nationaal niveau worden beschermd en behouden, prijken drie sites ook op de werelderfgoedlijst van Unesco. Naast de oude binnenstad is de Koerse Schoorwal zo’n plek. Het smalle schiereiland is op zijn smalst 400 meter breed, maar wordt al sinds de prehistorie bewoond. Zandduinen slokten hele dorpen op, waardoor deze serene oase ook wel de Baltische Sahara wordt genoemd. Geen makkelijke omstandigheden om te wonen, maar het is de bewoners toch gelukt het zand te temmen.

De archeologische vindplaats van Kerné, op zo’n half uur rijden van Vilnius, is een andere bezienswaardigheid. Hier zijn vandaag nog heuvelforten, heidense begraafplaatsen en andere monumenten uit de late paleolithische periode tot de middeleeuwen te zien.

Litouwen is een ervaring om te delen. Combineer een citytrip naar Vilnius met een culturele vakantie in de streek en proef de unieke Baltische cultuur.