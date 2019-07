Op vakantie met de elektrische wagen? 5 tips voor een zorgeloze autoreis ttr

11 juli 2019

11u46 0 Reizen Het dagelijkse woon-werk verkeer vormt geen probleem voor de elektrische wagen, maar waarmee moet je rekening houden als je een autoreis maakt naar bijvoorbeeld de Côte d’Azur of Lloret de Mar? Wanneer moet je opladen? Hoeveel tijd verlies je met laden? Johan Stevens, trainer en adviseur bij Het Leuvense opleidingscentrum DrivOlution, geeft je zijn belangrijkste tips om met een gerust gemoed te vertrekken.

“Elektrisch rijden vraagt een andere mindset. Lange afstanden zijn perfect mogelijk met een elektrisch voertuig. Ontspannen vertrekken vraagt meer voorbereiding en vooral een andere manier van kijken op reizen. Ben je de gestreste kilometervreter die trots vertelt dat hij op 10 uur in Zuid-Frankrijk stond? Dan is elektrisch rijden misschien niet echt de oplossing voor jou. Kies je resoluut voor veiliger en meer ontspannen rijden en reizen, dan is elektrisch rijden wél iets voor jou”, zegt Stevens.

Voorbereiding

Stippel je route op voorhand uit. Je vermijdt op deze manier verrassingen. Bepaal hoe ver je gemiddeld kan rijden met een volgeladen batterij, waar je kan bijtanken, waar er snelladers zijn op je route en of je de juiste laadpas hebt. Je vraagt best op voorhand een laadpas aan. Bekijk de voorwaarden en kostprijs van de laadpas en hoe er gefactureerd wordt. Er zijn immers toch wel wat (grote) verschillen. Heb je reeds een laadpas dan kan je nagaan of deze aanvaard wordt op de plaats waar je wil laden. De facturatie gebeurt dan via je laadpas.

GPS

Je GPS geeft duidelijk aan waar je ‘elektriciteit’ kan bijtanken. Belangrijk! Bekijk wanneer je je GPS voor het laatst hebt geüpdatet. Bovendien bestaan er voldoende applicaties die je informeren over de beschikbaarheid van vrije laadpalen. In veel gevallen wordt ook de prijs meegegeven. Hierbij enkele voorbeelden: Chargemap Pass, newmotion, Plugsurfing en Ionity. Ter verduidelijking, wie van Wijgmaal naar bijvoorbeeld de Côte d’Azur rijdt, legt ongeveer 1.161 kilometer af. Via Chargemap Pass kun je je traject ingeven, waarna je een overzicht met laadpunten krijgt langs jouw traject. Tip: geef het type stekker van jouw wagen in. Dit geeft al een heel ander beeld.

Het aantal laadstations is de voorbije jaren in Spanje fors toegenomen. De gemiddelde kostprijs per lading bedraagt 0,39 euro/kWh. De geschatte kostprijs is ongeveer 34 euro voor het gedeelte in Frankrijk. Een doorsnee laadbeurt aan een publieke laadpaal (Type 2 Mennekes - IEC 62196) om bijvoorbeeld 36,87 kWh bij te laden in een tijdspanne van 9u15 komt op ongeveer 10 euro (op basis van ontvangen factuur van NewMotion). Maak een foto van je laadbeurt. Op die manier kan je je factuur bij ontvangst makkelijker controleren.

Bekijk ook op de plaats van bestemming wat de mogelijkheden zijn. Steeds meer hotels spelen in op de noden van klanten en stellen laadpalen ter beschikking. Via Chargehotels kun je hierover meer informatie vinden.

Aangepaste rijstijl

Hou je een hoog tempo aan, dan daalt je bereik zienderogen. Doseer je gaspedaal, hou je snelheid zo constant mogelijk door de cruise control te gebruiken en anticipeer maximaal. Ook het gebruik van de airco in de wagen en de kilo’s bagage hebben een invloed op je rijbereik, hou hier rekening mee. Daarnaast hebben ook de weersomstandigheden onderweg een (grote) invloed op het bereik.

Pauzes

Je hoeft je eindbestemming niet in één keer te bereiken. Las elke twee uur een pauze in van minimaal 10 tot 20 minuten en strek je benen. Gebruik je pauze om een kopje koffie te drinken, een sanitaire stop in te plannen en je wagen een nieuwe ‘electricity-boost’ te geven. Zo verhoogt je concentratie achter het stuur, rij je veiliger en arriveer je frisser op je plaats van bestemming.

Snelladers

Wist je dat je vandaag de dag de batterij van jouw elektrische wagen voor 80 procent kan opladen in 30 tot 45 minuten aan een snellader? Er komen steeds meer en meer ‘fast chargers’ of snelladers. Check best even of jouw wagen hiervan gebruik kan maken. Hou er wel rekening mee dat snelladen duurder is dan gewoon laden.

“Snelladen is vooral een middel om onderweg in korte tijd veel actieradius te voegen. Het gaat hier dus niet om een leeg-vol lading. De snelheid van het laden hangt af van het gekozen snellaadpunt en het laadvermogen van de wagen. In de praktijk is het eenvoudig om snel tot 80 procent bij te laden, de laadsnelheid neemt immers fors af de laatste 20 procent”, verduidelijkt Stevens.

