Op vakantie met de auto? Pas op voor deze inbraaktrucjes Jef Artois

29 juli 2018

13u44

Bron: VTM NIEUWS 1 Reizen Het aantal inbraakpogingen in auto's van Vlamingen die op vakantie zijn in het buitenland is fors gestegen. VAB ziet deze maand een stijging van bijna een kwart ten opzichte van juli vorig jaar. Vooral in Spanje zijn er veel dievenbendes op pad die toeristen met allerlei trucjes proberen te misleiden.

Toeristen zijn een makkelijke prooi voor dieven. Het aantal inbraakpogingen in auto's van Vlamingen in het buitenland stijgt enorm. VAB reisbijstand merkt een stijging van 23 procent in vergelijking met de maand juli vorig jaar.

Bij Els Dauwe sloegen dieven in Verona in Italië 's nachts een autoraam in. "Wij waren verplicht onze wagen op een openbare plaats aan de kerk te parkeren. Blijkbaar was dat geen goed idee en was dat een onveilige plaats. En 's morgens kwamen we aan de wagen aan en was de achterruit ingeslagen met een steen. Wij zijn een tas kwijt waar ons fototoestel normaalgezien inzit. Het fototoestel haden we gelukkig mee binnen genomen."

Trucjes

Dieven gebruiken allerlei trucjes om nietsvermoedende toeristen in de val te lokken. "Enerzijds zijn er de bendes die langs snelwegen mensen doen stoppen door bijvoorbeeld teken te doen dat ze autopech hebben", vertelt Joni Junes van VAB. "Als die mensen stoppen aan een tankstation, stappen ze uit en dan wordt hun auto leeggeroofd."

"Anderzijds zien we ook heel veel inbraken als mensen een stadsbezoekje doen of een foto maken onderweg en dat dieven dan spullen stelen uit hun wagen."

Spanje

Dieven gaan vooral aan de haal met handtassen, gsm's, gps-toestellen en zelfs boorddocumenten. Opvallend, vooral in Spanje zijn er veel georganiseerde dievenbendes op pad.

"Het is er echt een lokaal fenomeen dat aan het groeien is, waar ook voor gewaarschuwd wordt", vertelt Joni Junes.